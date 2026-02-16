Cuando escuchamos la palabra hambre, casi siempre imaginamos un plato vacío. Pensamos en ausencia total, en carencia extrema, en alguien que no tiene nada que llevarse a la boca. Sin embargo, la realidad actual es más compleja y menos visible.

Hoy, en muchos casos, el hambre no es falta absoluta de comida, sino falta de nutrición adecuada. Se puede comer todos los días y, aun así, estar mal alimentado.

México enfrenta una paradoja que merece análisis serio: convivimos con altos índices de sobrepeso y obesidad, mientras persisten deficiencias de hierro, proteína, calcio y vitaminas en amplios sectores de la población. No es contradicción.

Es el resultado de un sistema donde lo más accesible económicamente suele ser lo menos nutritivo. Los productos ultraprocesados llenan el estómago, generan saciedad inmediata y son prácticos; pero no necesariamente construyen salud.

El problema no es solo cuánto se come, sino qué se come. Una dieta basada en harinas refinadas, bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados puede aportar suficientes calorías para evitar la sensación física de hambre, pero no garantiza desarrollo físico ni cognitivo.

En niños, esto se traduce en menor capacidad de concentración, bajo rendimiento escolar y mayor vulnerabilidad a enfermedades. En adultos, significa fatiga constante, enfermedades crónicas y menor productividad.

En estados agrícolas como Sinaloa, potencia productora de alimentos, la existencia de inseguridad alimentaria parece contradictoria. Pero producir mucho no implica que todos puedan acceder a alimentos de calidad.

La exportación, la intermediación, los precios y el poder adquisitivo influyen directamente en lo que termina en la mesa de las familias. La disponibilidad nacional no siempre se traduce en acceso local.

Además, el entorno urbano ha modificado hábitos de consumo. Muchas familias, por tiempo o presupuesto, optan por soluciones rápidas y económicas. Lo urgente desplaza a lo nutritivo. Comprar fruta fresca o proteína de calidad puede representar un gasto mayor que adquirir productos procesados de larga duración. La decisión no siempre es ignorancia; muchas veces es restricción económica.

En este contexto, el papel de un banco de alimentos también evoluciona. Tradicionalmente, el enfoque se centraba en rescatar la mayor cantidad posible de producto y distribuirlo con eficiencia. Ese objetivo sigue siendo importante, pero ya no es suficiente.

El impacto no debe medirse solo en toneladas recuperadas o en paquetes entregados. La pregunta relevante es otra: ¿qué tan equilibrado es lo que entregamos?

Si el apoyo alimentari se compone únicamente de carbohidratos básicos, el problema se reduce parcialmente, pero no se resuelve de fondo. Incorporar frutas, verduras, proteína y alimentos variados implica mayor complejidad logística, mayor coordinación con donantes y mayor cuidado en la selección. Sin embargo, también eleva el impacto real en la salud de los beneficiarios.

Otro elemento clave es la educación nutricional. Entregar alimentos sin orientación puede limitar el resultado. Explicar combinaciones simples, promover recetas accesibles y enseñar criterios básicos de balance alimenticio puede multiplicar el efecto del mismo paquete. La información, cuando es clara y práctica, tiene un valor significativo.

También es necesario reconocer que la malnutrición no siempre es visible. Una persona puede tener peso normal o incluso sobrepeso y, aun así, presentar deficiencias nutricionales importantes.

Esto cambia la narrativa tradicional del hambre como sinónimo exclusivo de delgadez extrema. El problema es más silencioso y, por lo mismo, más difícil de identificar.

Si medimos el éxito únicamente en volumen, podemos tener cifras alentadoras y, al mismo tiempo, no estar modificando indicadores de salud.

Si empezamos a medir calidad nutricional, diversidad alimentaria y mejoras en hábitos, la conversación cambia. Se vuelve más exigente, pero también más honesta.

El hambre del siglo XXI no siempre se manifiesta en un plato vacío. A veces es un plato repetitivo, limitado y poco nutritivo.

Resolverla exige ir más allá de la asistencia inmediata y avanzar hacia un enfoque integral que combine acceso, calidad y educación.