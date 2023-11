· ‘-Bien, realmente no conozco ninguna profesión en la que la buena voluntad sea el único requisito. -Yo sí. Los mártires. Lo estoy enviando a la muerte. Que pase buenos días’._ (El jefe de la policía a Syme).

WIKIPEDIA (ficha editada): “Adaptación del Mercury Theatre: El 15 de septiembre de 1938 el Mercury Theatre representó y difundió por radio una adaptación algo recortada de la novela, escrita por un gran admirador de Chesterton: Orson Welles (edad 23). Esto fue casi dos meses antes de su famosa retransmisión de La guerra de los mundos. Aunque es fiel al original y una versión admirada por la mayoría de los seguidores de Chesterton, sus recortes la hacen más difícil de comprender, principalmente porque omite parte de las discusiones metafísicas y teológicas y trata los apartes fantasiosos y cómicos de manera demasiado dramática.

Citas célebres

· ‘Nadie tiene experiencia alguna de la batalla del Armagedón’.

· ‘-Bien, realmente no conozco ninguna profesión en la que la buena voluntad sea el único requisito. -Yo sí. Los mártires. Lo estoy enviando a la muerte. Que pase buenos días’._ (El jefe de la policía a Syme).

· ‘¡Los tontos sentimentalismos de la Revolución francesa hablaban de los Derechos Humanos! Odiamos los derechos y los torcidos. Abolimos lo derecho y lo torcido’._ (Lucian Gregory).

· ‘Sé siempre cómico en la tragedia. ¿Qué se puede ser si no?’._ (Gabriel Syme).

· ‘Los modernos dicen que no debemos castigar a los herejes. La única duda que tengo es si tenemos derecho a castigar a alguien más._ (Gabriel Syme).

· ‘Negamos la snob suposición inglesa de que las personas sin educación son peligrosos criminales. Recordamos a los emperadores romanos. Recordamos a los grandes príncipes envenenadores del Renacimiento. Decimos que el criminal más peligroso es el criminal cultivado. Decimos que el criminal más peligroso es el filósofo moderno totalmente carente de leyes. Comparado con este, los ladrones y los bígamos son gente esencialmente moral y mi corazón está con ellos’._ (el policía).

· ‘Como sabes, su muerte fue una autonegación tan fuerte como su vida, ya que murió por su fe en una mezcla higiénica de cal y agua como sustituto de la leche, sustancia que consideraba propia de bárbaros y que supone crueldad para con las vacas’._ (El camarada Buttons sobre el predecesor de Syme en el oficio de Jueves).

· ‘La aventura podrá ser una locura, pero el aventurero debe ser cuerdo’._ (Gabriel Syme).

· ‘Mi querida miss Gregory, hay muchas formas de sinceridad y de insinceridad. Cuando, por ejemplo, da usted gracias al que le acerca el salero, ¿piensa usted en lo que dice? No. Cuando dice usted que el mundo es redondo, ¿lo piensa usted? Tampoco. No es que deje de ser verdad, pero no lo está pensando. A veces, sin embargo, los hombres, como su hermano hace un instante, dicen algo en lo que realmente están pensando y entonces lo que dicen puede ser que sea una media, un tercio, un cuarto y hasta un décimo de verdad; pero el caso es que dicen más de lo que piensan, a fuerza de pensar realmente lo que dicen’._ (Gabriel Syme)

· ‘¿Quieren ustedes que les diga el secreto del mundo? Pues el secreto está en que sólo vemos las espaldas del mundo. Sólo lo vemos por detrás, por eso parece brutal. Eso no es un árbol, sino las espaldas de un árbol; aquello no es una nube, sino las espaldas de una nube. ¿No ven ustedes que todo está como volviéndose a otra parte y escondiendo la cara? ¡Si pudiéramos salirle al mundo por enfrente!...’._ (Gabriel Syme)”.