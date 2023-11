‘Aunque trata del anarquismo, la novela podría considerarse como una exploración, no necesariamente una refutación, de la filosofía anarquista; de hecho, podría tomarse como una especie de intento novelado de rebelión contra Dios y, como tal, estar basado en muchos aspectos del existencialismo o del nihilismo’

Leí esta novela hace unos 50 años, y la recuerdo con especial aprecio.

WIKIPEDIA (ficha editada): “El hombre que fue jueves (en el original inglés: The Man Who Was Thursday: A Nightmare) es una novela de G. K. Chesterton, publicada en 1908.

Contexto y filosofía

Aunque trata del anarquismo, la novela podría considerarse como una exploración, no necesariamente una refutación, de la filosofía anarquista; de hecho, podría tomarse como una especie de intento novelado de rebelión contra Dios y, como tal, estar basado en muchos aspectos del existencialismo o del nihilismo. Así y todo, como en casi todas las ficciones de Chesterton, es fácil hallar mucha alegoría cristiana. Chesterton, devoto cristiano protestante durante esta época (se unió a la Iglesia católica 15 años después), sufrió de depresión durante gran parte de su vida y reivindicó más tarde haber escrito este libro como una afirmación inusual de que la divinidad y la justicia estaban en el corazón de cada aspecto del mundo. Esperó que el libro sirviera como un aliento para sí mismo y para otros miembros de su familia que también tenían ciertas tendencias melancólicas.

Resumen de la trama

En un Londres surrealista del cambio de siglo, el poeta Gabriel Syme es reclutado por una sección contra-anarquista de Scotland Yard. Lucian Gregory, un anarquista y único poeta en Saffron Park, tiene una airada discusión sobre el propósito de la poesía con Gabriel Syme, quien adopta una posición opuesta, además de no tomarlo en serio como anarquista. Después de algún tiempo, el frustrado Gregory lleva a Syme a una reunión anarquista local para mostrarle que sí es un auténtico anarquista. El capítulo local, por casualidad, tiene que elegir esa noche a quién les ha de representar en el Consejo Central de Anarquistas del mundo entero. En vez de elegir al anarquista Gregory, los asistentes de la reunión eligen al agente Syme, quien se vale de su ingenio para fingir ser él mismo anarquista y ganar los corazones de sus auditores después de un apasionado discurso. El Consejo mundial consta de siete hombres, cada uno con el nombre clave de cierto día de la semana. A Syme se le da el nombre de Jueves. En sus esfuerzos por desbaratar las intenciones del Consejo, sin embargo, Syme descubre que cinco de los otros seis miembros son también policías o detectives encubiertos; todos igual y misteriosamente empleados y asignados para derrotar al Consejo de los Días. Todos acaban por descubrir que luchan unos contra otros y no contra los anarquistas; tal era el plan del cerebro genial de Domingo, el presidente enigmático e imponente del Consejo. En una conclusión vertiginosa y bellamente surrealista, los seis campeones del orden dan con el inquietante y caprichoso Domingo, el hombre que se hace llamar ‘La Paz de Dios’. Domingo es en realidad el mismo hombre que reclutó a los demás ‘para luchar contra los anarquistas, pero ninguno de los seis logró identificarle ya que los encuentros con cada uno de ellos tuvieron lugar en una oficina oscura’.

La novela plantea una estrategia muy inteligente que se basa en ‘ser el enemigo’, cuyos planes se conocen de antemano. Pero Domingo va más allá, haciendo que todos los integrantes de la cúpula sean miembros de lo que él llama ‘la policía culta’: personas inteligentes, preparadas, o artistas como poetas o actores.

Gabriel Syme

El personaje de Gabriel Syme, el hombre que pretende destruir a Domingo porque está asustado de él y ‘un hombre nunca debe dejar en el universo nada que lo aterrorice’, finalmente descubre que Domingo personifica todo aquello por lo que él mismo lucha. Lo que Syme relata sobre su propia educación coincide bastante con la propia educación de Chesterton; es, quizá, el más autobiográfico de todos los personajes de ficción de Chesterton”.