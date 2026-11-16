El incendiario

Para los dos últimos años de su gestión, Trump ha preferido a un incendiario. Ese es el hombre que ocupa la oficina más cercana a la del Presidente de los Estados Unidos: un provocador radical, un propagador de fuego

El cansancio distrajo al Presidente Trump. La golpiza electoral lo descolocó y tropezó de repente con la sinceridad. Admitió brevemente que su partido había perdido las elecciones, aunque, desde luego, no había sido él quien había recibido la tunda.

Poco después aceptó que su política migratoria había sido demasiado ruda y que había tenido un costo electoral. Extraño espectáculo: ver al infalible admitir la derrota de su partido y reconocer que sus decisiones resultaron contraproducentes.

Pero esa anomalía duró poco. Una semana después de la votación, Trump volvió a lo suyo: negar lo evidente para exigir que se investigara un posible fraude de los demócratas. Ese mismo día tomó la decisión más importante desde la elección intermedia: sacudir la oficina presidencial para remover a una de las pocas figuras medianamente confiables de su administración y nombrar como remplazo a un arrebatado.

Susie Wiles fue descrita en algún momento por su jefe como la “dama de hielo.” Para los dos últimos años de su gestión, Trump ha preferido a un incendiario. Ese es el hombre que ocupa la oficina más cercana a la del Presidente de los Estados Unidos: un provocador radical, un propagador de fuego.

Desde la primera administración trumpista, Miller impuso un régimen de miedo en la Casa Blanca. Los reporteros advierten que ninguno de sus colaboradores cercanos se atreve a hablar de él. Era un asesor presidencial, pero su cercanía a Trump lo convertía en una autoridad incuestionable dentro de la Casa Blanca. No es el oportunista que se trepó al barco a última hora como Vance, ni el antiguo rival al que el Presidente perdonó la vida. Miller nunca ha estado lejos de Trump, nunca ha tomado distancia de él. No lo dejó cuando perdió el gobierno y fue él quien ideó el plan de retorno al poder con una agenda radicalizada.

Miller abrazó la causa de la guerra cultural mucho antes de que Trump lanzara su candidatura presidencial. Desde la preparatoria veía la migración como una amenaza existencial para Estados Unidos.

Los invasores que hablan español y los que veneran a Mahoma son el mayor peligro para el alma norteamericana. Por eso para él la política migratoria es un imperativo de higiene cultural. Limpiar el país, expulsar a quienes lo contaminan. Hay que decir que en Miller puede encontrarse la sinceridad del fanático. El odio no es una puesta en escena, no es retórica para movilizar votantes: es su pasión más auténtica.

La separación de las familias migrantes, por ejemplo, no era una consecuencia desagradable de una restricción migratoria severa.

Era el propósito mismo de la acción gubernamental: la crueldad contra los niños sería el instrumento más persuasivo para desalentar la migración de sus padres. Si los padres veían lo que el gobierno norteamericano estaba dispuesto a hacerles a los niños, decidirán quedarse en su país.

No es casualidad que el mismo día en que Stephen Miller se convirtió en jefe de gabinete de Trump, el Presidente haya vuelto a las andadas y declarara que las elecciones estaban bajo sospecha.

Miller es uno de los principales conspiratistas de la órbita trumpiana y desde esa posición estará alimentando la trama de la gran conspiración: bajo el ejecutivo y la administración, existe un Estado profundo que controla el poder para beneficio de los enemigos del pueblo. Los jueces son para Miller, por supuesto, instrumentos de esa insurrección de las élites.

Ha defendido la tesis de la supremacía presidencial y rechazado que la Corte Suprema tenga la última palabra en las disputas constitucionales.

Después de haber sido el gran ideólogo de la política antiinmigrante, Miller ha expuesto la filosofía que hay detrás de la política exterior de Trump: el imperio de un poder sin adornos. El mundo no está regido por linduras legales. El mundo real se rige por la fuerza y el poder, dijo en CNN.

Esta es la ley de hierro del mundo desde el principio de los tiempos. Si al poderoso le apetece un territorio, lo conquista. Punto. No hay tratado que valga frente a esa cruda realidad.

Era imposible que las elecciones fueran un golpe de realidad para Trump. La única decisión relevante que ha tomado desde el voto es acercar el odio, la paranoia, el caos y la ilegalidad a su oficina.