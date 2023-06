@RubenAguilar / Animal Politico / @Pajaropolitico

Días atrás el Presidente inició la campaña electoral de 2024, que llama el Plan C, desde el espacio de su comparecencia mañanera de todos los días.

Su objetivo es que los electores le den a Morena la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, en los comicios de 2 de junio del próximo año. Esto para poder hacer los cambios constitucionales que se quieran sin tener que negociar con las fuerzas políticas de la oposición.

El Presidente en su mandato no logró los cambios a la Constitución que se propuso por no tener la mayoría calificada. Existe evidencia que más de uno lo hubiera alcanzado si negociaba con la oposición, pero se negó. Su posición es que se aceptaba su propuesta, sin moverle una coma o mejor que no pasara.

Los gobiernos anteriores al de López Obrador lograron muchos cambios a la Constitución en un ejercicio de diálogo y negociación con la oposición, a lo que se niega el Presidente.

Que se proponga que su partido, como en los más viejos tiempos del PRI -él es un priista- tenga la mayoría calificada en ambas cámaras es legítimo. Revela una concepción de la política que asume que el gobierno en turno, si es de su partido, no de los otros, el Ejecutivo debe tener el control absoluto del Poder Legislativo.

La clara participación electoral del Presidente desde su comparecencia mañanera en el marco de las actuales leyes, que pueden o no gustar, violenta la Constitución.

En el proceso electoral de 2021, el Presidente violó la Constitución los 90 días que duró el mismo. El INE le señaló su falta, pero nunca hizo caso a los señalamientos.

El Presidente en materia electoral ha violado la Constitución de manera sistemática a lo largo de los cuatro años y medio que lleva en el cargo.

La tensión entre López Obrador y el INE, que encabezó Lorenzo Córdova Vianello, fue en buena parte por los señalamientos y advertencias que le hizo esta institución autónoma del Estado mexicano.

Ahora el INE está a la cabeza de una nueva consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La institución debe garantizar que todos los actores políticos cumplan con la Constitución en lo que hace a la materia electoral.

En ese marco es claro que uno de los grandes retos del INE estriba en poner alto a la campaña electoral que ha iniciado el presidente. En los próximos días veremos de que está hecho el actual INE.