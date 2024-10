Dividido y con 71 suspensiones otorgadas por jueces contra la reforma judicial, el INE vuelve de vacaciones y se encuentra con una nueva ley electoral que le ordena garantizar las elecciones de 850 personas juzgadoras en 2025.

Que el grupo de Taddei, con afinidades y contactos con personajes de la autodenominada 4T, sea el que lleve adelante el proceso no es una mera casualidad. En el INE se sabe que las consejeras y consejeros que no han acompañado decisiones empujadas desde el oficialismo -como el acuerdo de asignación de plurinominales y la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados- decidieron deliberadamente no integrar dicha comisión.

Las leyes secundarias

Mientras esto ocurría en el INE, esos días el Gobierno y Morena dieron pasos decisivos para concretar la elección de personas juzgadoras:

El lunes 7 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió sus iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que se detallan atribuciones, facultades, obligaciones y plazos para que el INE organice las elecciones de junio de 2025.

Las iniciativas fueron dictaminadas de inmediato en comisiones del Senado, aprobadas en el pleno el pasado jueves y enviadas a la Cámara de Diputados, donde se les comenzó a dar el mismo trámite.

Los dictámenes ya se aprobaron este domingo en Comisiones y, según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, iban a subirlos este lunes al pleno para su discusión e indudable aprobación.

La reforma contiene un sinfín de ordenamientos al INE, que en los próximos meses deberá conjugar mil veces el verbo “garantizar”: garantizar que la ciudadanía se entere del proceso, garantizar la equidad, garantizar que haya debates, garantizar que no se utilicen recursos públicos ni privados para financiar candidaturas, garantizar la imparcialidad de funcionarios públicos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, garantizar que no se meta el crimen organizado, garantizar que se fiscalicen los recursos que personalmente usen los candidatos, garantizar que la propaganda empleada se haga con materiales reciclables, garantizar que no se contrate pauta en redes sociales ni mucho menos spots en radio o TV, garantizar que se otorguen espacios de los tiempos oficiales en radio y televisión a los participantes en igualdad de condiciones, garantizar que se instalen las suficientes mesas directivas de casilla, garantizar que los materiales electorales estén bien diseñados e impresos a tiempo, garantizar la capacitación de ciudadanas y ciudadanos funcionarios de casilla, garantizar que se cuenten bien los votos, garantizar que se resuelvan las controversias entre participantes, garantizar que no se metan los partidos políticos, garantizar que las campañas duren 60 días, por mencionar las tareas más importantes.

Aprovechando la reforma, y para garantizar que Taddei cumpla, la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum contiene algunos dispositivos que le otorgan a la consejera presidenta del INE atribuciones y facultades para que sus resistencias internas no le impidan sacar adelante la elección: la Junta General Ejecutiva (un órgano integrado por directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas) adquiere todas las atribuciones administrativas para garantizar la logística, financiamiento y materialización de todas las etapas del proceso.

Además, la reforma a la LGIPE incluyó una modificación para que la consejera presidenta pueda nombrar a los directores y titulares de unidad sin tener que pasar por el Consejo General. Cabe recordar que Taddei tiene atorada una decena de nombramientos en la Junta General Ejecutiva, que hoy tiene más encargados de despacho que titulares de área, pues no ha podido conseguir los ocho votos del Consejo General, actualmente necesarios para aprobar a los funcionarios de dichas áreas.

Con esta reforma, Taddei podrá salvar ese escollo, y nombrar a sus colaboradores sin tener que convencer a sus pares en el Consejo General. Un “súper poder” que le será útil no sólo para la elección de jueces de 2025, sino para el futuro, suponiendo que Morena decida que Taddei se quede en su cargo hasta el final del nombramiento que le dio la Cámara de Diputados; es decir, hasta el año 2032.