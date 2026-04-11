Ito Bátiz Murillo comenzó su obra ‘Detrás del jardín’ recordando su regreso a Culiacán, una vez que finalizó sus estudios en Guadalajara. Acto seguido comentó que el primer Depraect que llegó a México, tatarabuelo de su mamá, venía de Bélgica y fue contratado por la familia Redo para montar una fábrica, en 1842. Su nombre era Ysidore De Praet, pero con el tiempo se modificó su apellido.

“La ciudad de Culiacán es hogar de uno de los espacios verdes más bellos del mundo, el Jardín Botánico. Fundado en la década de los 80 con la intención de coleccionar y preservar la flora en beneficio de la ciudad se ha convertido en un recinto donde más de mil 300 especies de plantas conviven con obras de arte contemporáneo que brindan al público experiencias sensoriales inolvidables”, escribió María del Rosario Bátiz Murillo, la popular Ito, en la introducción de su libro: “Detrás del jardín”, dedicado a la memoria de su abuela, Rosario Depraect Padilla, pero también al creador, gestor y artífice de este monumental espacio verde, Carlos Murillo Depraect, quien falleció en 2006, al perder la batalla contra el cáncer.

El libro fue presentado el jueves 8 de diciembre de 2022 en el Jardín Botánico, pero su servidor apenas tuvo oportunidad de leerlo, gracias al obsequio de su autora, quien, en el epílogo de su obra, señaló: “Mientras escuchaba las historias que se contaban en familia sobre la abuela Rosario, crecía en mí el interés y el anhelo por escribirlas. No quería que esos recuerdos se extinguieran”.

Ito comenzó su obra recordando su regreso a Culiacán, una vez que finalizó sus estudios en Guadalajara. Acto seguido comentó que el primer Depraect que llegó a México, tatarabuelo de su mamá, venía de Bélgica y fue contratado por la familia Redo para montar una fábrica, en 1842. Su nombre era Ysidore De Praet, pero con el tiempo se modificó su apellido.

No podemos narrar toda la historia, pero el vivero familiar de Rosario y su hijo Carlos, cristalizó en la donación del terreno que obtuvo Carlos del Gobernador Antonio Toledo Corro para iniciar el Jardín Botánico, consolidado con el liderazgo de Agustín Coppel.

¿Cuido la naturaleza?