Palabras del Papa Francisco: ‘A veces da la impresión de que nuestra sociedad quiere convertirse en una civilización de las malas maneras y de las malas palabras, casi como si fuesen símbolo de emancipación... La amabilidad, el cuidado, la capacidad de agradecer se ven a menudo como muestra de debilidad, suscitan desconfianza, a veces hasta hostilidad’.

En el capítulo cuarto de su autobiografía, el Papa Francisco insistió en la necesidad de impulsar una sociedad reconciliada y reconciliadora, sustentada en la fuerza del perdón y del amor.

Señaló que hay palabras mágicas o claves que sanan y abren las puertas a la comunión, como son: gracias, permiso o perdón, las cuales tienen una fuerza enorme: “Hemos de imaginarnos esas tres palabras como placas en las puertas de entrada de nuestras casas y de nuestras vidas”.

Precisó que muchas veces se hace gala de mala educación: “A veces da la impresión de que nuestra sociedad quiere convertirse en una civilización de las malas maneras y de las malas palabras, casi como si fuesen símbolo de emancipación... La amabilidad, el cuidado, la capacidad de agradecer se ven a menudo como muestra de debilidad, suscitan desconfianza, a veces hasta hostilidad”.

Por eso, reforzó la necesidad de practicar la gratitud: “Si la vida familiar descuida esto, si nosotros mismos lo descuidamos, en la vida social y pública pasará lo mismo. Sobre todo para un creyente, la gratitud reside en el corazón mismo de la fe: un cristiano que no sabe agradecer es sencillamente alguien que ha olvidado el lenguaje de Dios”.

Agregó: “Pedir permiso, a su vez, es un gesto de delicadeza con el afán de poder entrar en la vida de otro con cuidado y respeto de su autonomía... Del mismo modo, donde no se pide perdón falta el aire. Muchas heridas de amor, muchos desgarros empiezan por el olvido de esta palabra tan valiosa y tan necesaria”.

Por tanto, concluyó: “Reconocer haber cometido una falta, y desear devolver lo que se ha quitado -respeto, sinceridad, amor- nos hace dignos de perdón. Es así como se para la infección”.

¿Hablo el lenguaje de Dios?