Eclesiástico es el único libro del Antiguo Testamento que lleva la firma de un autor y es también el libro más completo de la literatura sapiencial judía.

El libro del Eclesiástico fue redactado hacia 197 a.C. para reafirmar a los judíos de la Diáspora en la fidelidad a la ley y la tradición de sus mayores, y hacer frente a la influencia generalizada y creciente de la cultura helenística.

Es el único de los libros del Antiguo Testamento que lleva la firma de un autor, que es Jesús Ben Sirá, y se trata de un maestro que enseña en Jerusalén durante los primeros años del Siglo 2 a.C. Es el libro más completo de la literatura sapiencial judía.

Ben Sirá es un profesor que ha viajado y conoce a distintas naciones y culturas, y compagina sus enseñanzas con las funciones propias del escriba y las del sabio. Así, al mismo tiempo, proclama los preceptos de la ley de Moisés y reflexiona sobre su aplicación en la vida de las personas.

La traducción griega se realiza hacia 132 a.C. y es obra del nieto de Ben Sirá; su abuelo había escrito en lengua hebrea y en un estilo académico según los modelos formales.

Su nieto traduce la obra a un griego culto y refinado; conocía la traducción de otros libros del hebreo al griego. El tono de su obra es apologético y se propone rescatar el prestigio de su abuelo y de la literatura de su pueblo.

El libro pronto deja de leerse y desaparece, probablemente por no ser considerado como texto canónico de la tradición judía, pero fue aceptado como canónico por la antigua comunidad cristiana, y es cuando toma el nombre de Eclesiástico en lugar de La sabiduría de Ben Sirá.

La obra se estructura en tres partes: 1) Naturaleza y beneficios de la sabiduría (cap. 1-23); 2) Excelencia y postulados sociales de la sabiduría (24-42); 3) La sabiduría en la naturaleza y en la historia (42-50).

Es uno de los libros más extensos del Antiguo Testamento, su autor, según dice en el texto, se ha dedicado al estudio, la enseñanza y la exposición de lo que se entendía como la sabiduría, que equivale a la sensatez o la prudencia.

Y a lo largo del escrito mantiene como fuente del saber, la experiencia, la observación y la reflexión, y al mismo tiempo señala el valor que tiene la tradición y también la importancia de la oración.

En la época que se escribe el Eclesiástico, la sabiduría se adquiría, en buena parte, a partir del estudio directo y los comentarios de textos narrativos, legales y bíblicos.

El estilo puede considerarse repetitivo, pero en su calidad es semejante a los autores de los últimos Salmos y algunos de las colecciones de los Proverbios. La escritura del texto debe valorarse desde su clara finalidad didáctica.

Los Proverbios y el Eclesiástico se consideran los dos escritos más típicos de la literatura sapiencial, y una clara diferencia que existe entre los dos es que uno es obra de un solo autor y por lo mismo tiene mayor coherencia interna.

En el Eclesiástico se encuentran la gran mayoría de los temas tratados por la literatura sapiencial, y se propone como una síntesis de la sabiduría del pueblo de Israel.

El contenido teológico hace énfasis en que la mayor de las sabidurías es el respeto y la reverencia a Dios, creador y guía del universo, y esto, en términos prácticos, lleva al cumplimiento de la ley, de manera específica en lo que hace relación a la justicia y la misericordia con los necesitados y los débiles.

En el texto, Ben Sirá, hombre sabio y piadoso, inspira la piedad y la confianza en Dios a sus lectores. Sus enseñanzas se mueven en el horizonte del presente, en el marco de la doctrina tradicional de la retribución, y así, Dios recompensa al que permanece fiel a la ley y castiga a los que la violentan.

Ante el hecho de que los malvados triunfan y tienen éxito, el autor del Eclesiástico señala que es necesario saber interpretar la realidad no solo desde las apariencias sino en toda su profundidad, porque es en ella donde la justicia divina se muestra coherente y acertada.

El autor -que conoce otras naciones y culturas, es algo particularmente interesante de su propuesta- universaliza la revelación de Dios, y aunque Israel sigue siendo el pueblo escogido, la salvación se ofrece a todas las naciones de la tierra.

Eclesiástico

Biblia de América

PPC Editorial

Madrid, 2013