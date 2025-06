El liderazgo del yo: anatomía del narcisismo político

La mayoría de los narcisistas o psicópatas integrados no están en hospitales psiquiátricos ni en la cárcel; están en el poder, en el mercado laboral, en redes sociales, en la familia, en la escuela, en nuestros espacios más cotidianos. Los Hannibal Lecter del mundo son una minoría.

Se calcula que entre el 6 y el 15 por ciento de la población mundial presenta rasgos narcisistas y las y los especialistas coinciden en que muchos no serán diagnosticados jamás. ¿Por qué? Porque creen que no tienen nada que cambiar, son “perfectos”. De hecho, el daño que causan suele detectarse a través de los síntomas que presentan sus víctimas: ansiedad, desregulación emocional, aislamiento, confusión, ataques de pánico, insomnio y pérdida del sentido de vida.

El narcisismo no es sólo una patología individual. Es una dinámica estructural que afecta relaciones, familias, instituciones, escuelas, partidos, empresas y gobiernos. Y mientras no lo veamos con esa complejidad, seguiremos alimentando entornos donde el abuso se normaliza y la empatía desaparece día con día. Se está convirtiendo en un componente central de nuestra cultura y sociedad.

El 1 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Concientización del Abuso Narcisista. No es una fecha cualquiera. Es una oportunidad urgente para nombrar una forma de violencia que sigue silenciada en lo íntimo, mal comprendida en lo clínico y peligrosamente celebrada en lo político y lo social.

Algunos ejemplos

contemporáneos:

- Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo ha generado un sistema de lealtades personales, discursos binarios tales como “El pueblo bueno” vs. “Los conservadores malos” y su permanente discurso centrado en echar la culpa de todo lo que sucede a sus adversarios y la construcción de una cultura política centrada en su figura mesiánica.

-Donald Trump, cuyo narcisismo clínico ha sido tema de múltiples estudios. La American Psychiatric Association se negó a diagnosticarlo públicamente, pero más de 27 expertos firmaron un libro titulado The Dangerous Case of Donald Trump, donde advierten que su conducta narcisista extrema representa una amenaza para la democracia y más de 200 expertos en salud mental señalaron públicamente que tiene rasgos de narcisismo maligno.

Este fenómeno no es nuevo.

En la historia reciente

encontramos ejemplos igual

de extremos y peligrosos

para quienes les siguen:

-Jim Jones, líder de la secta Templo del Pueblo, que en 1978 provocó el suicidio colectivo de más de 900 personas en Jonestown, incluyendo menores de edad.

- David Koresh, líder de los davidianos en Waco, Texas, cuya doctrina autoritaria terminó en un enfrentamiento con el FBI y la muerte de 76 personas. Esto no fue lo único, se documentaron casos de abusos contra mujeres menores de edad.

- Marshall Applewhite, fundador de Heaven’s Gate, quien presidió otro suicidio colectivo en California en 1997 convenciendo a sus seguidores de que trascenderían la Tierra y que él era un enviado extraterrestre cuya misión era portar un mensaje divino.

¿Qué patrón tienen en común estos personajes? La construcción de una realidad única que gira en torno a su ego y características “mesiánicas y divinas”. Negación del disenso. Idealización absoluta de su persona. Control emocional e incondicionalidad de sus seguidores y círculo cercano así como aislamiento de los mismos. En muchos de los casos, esto termina en destrucción. Estos hombres tienen el poder de decidir sobre la vida y la muerte de quienes están cerca de ellos.

Las instituciones pagan un costo cuando son dirigidas por este tipo de líderes: equipos fragmentados, entornos de trabajo basados en el miedo, ausencia de rendición de cuentas por parte de estos liderazgos y decisiones tomadas no por estrategia, sino por necesidad de autoafirmación. En muchos casos dan excelentes resultados de negocio y por ello su manera de proceder es aceptada. Las víctimas con revictimizadas porque “no aguantan la presión” y no tienen “ética de trabajo”. Quienes soportan el sarcasmo, abuso y violencia disfrazada de liderazgo y asertividad pagan la sobrevivencia con problemas de salud física y mental.

En México y América Latina hemos visto cómo partidos enteros giran en torno a un líder incuestionable. No hay deliberación, sólo adhesión. No hay proyecto colectivo, solo voluntad unipersonal. No hay toma de decisiones compartida, hay seguimiento incuestionable e imposición de una voluntad, normalmente, a nombre del pueblo. Es decir, “el líder” habla por el pueblo bueno y su voluntad es la de él.

El narcisismo organizacional también se manifiesta en empresas donde el “fundador visionario” es incuestionable o en ONG donde el ego del director importa más que la causa para la que dicen trabajar. Existen también los “narcisistas espirituales”, quienes a nombre de la trascendencia y conexión con el alma, manipulan y se erigen como superiores a sus alumnos y seguidores. Keith Raniere y el grupo de “desarrollo personal” Nxivm son un ejemplo de ello.

Lo más preocupante es que el narcisismo no sólo llega al poder: lo estamos fabricando socialmente. Vivimos en una cultura que los está creando diariamente y que normaliza su proceder.

Vivimos en una época que premia la imagen por encima del contenido. La selfie por encima del diálogo. El algoritmo por encima del afecto y la empatía. Y todo esto genera un terreno fértil para líderes y dinámicas narcisistas.

Hoy no sólo toleramos el narcisismo. Lo premiamos. Lo seguimos. Lo aplaudimos. Le damos likes y hasta votamos por él.

Visto desde otro ángulo, el abuso narcisista no es simplemente un asunto psicológico. Es un fenómeno político, cultural y estructural. Y como tal, requiere herramientas más allá de la denuncia.

Hoy más que nunca, la psicoeducación debe formar parte del análisis político.

Necesitamos enseñar -en escuelas, medios, empresas y gobiernos- a reconocer los signos del abuso narcisista. A poner límites. A construir culturas emocionales sanas. A cuestionar liderazgos autoritarios y abusivos aunque sean carismáticos.

Nombrar este tipo de violencia es el primer paso.

Comprenderla es el segundo.

Y construir entornos que no la perpetúen, es el verdadero reto que tenemos como sociedad.