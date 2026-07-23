‘El loco’ Bielsa es un personaje muy controvertido; es argentino, este 21 de julio cumplió 71 años y ha dirigido a las selecciones de otros países, como Chile y Uruguay.

Para cerrar las reflexiones sobre el futbol, citaremos algunas palabras de Marcelo Bielsa, mejor conocido como “El loco” Bielsa, quien reveló varios secretos profesionales que emplea como entrenador, en un libro titulado: “Los 11 caminos al gol”, así como en otra obra escrita por Álex Marvel, “El secreto de un loco”, y en otro texto escrito por Athanasios Terzis: “Bielsa táctico: Guía práctica de medios”.

Cabe aclarar que Bielsa es un personaje muy controvertido; es argentino, este 21 de julio cumplió 71 años y ha dirigido a las selecciones de otros países, como Chile y Uruguay. Por cierto, no logró calificar a este último país para la Copa del Mundo 2026, aunque entre sus logros esté el darle a Argentina la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 2004.

Bielsa considera que los fracasos son muy importantes en la vida, si se les asimila correctamente: “Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos; los momentos de mi vida en los que yo he empeorado, tienen que ver con el éxito”.

Aseguró: “El éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peores, nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos; el fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes”.

Cuando se le objeta si no compite para ganar, responde: “Si bien competimos para ganar, y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuanto compito, si no distinguiera qué es lo realmente formativo y qué es secundario, me estaría equivocando”.

Precisó: “Yo aprendí por el deporte que la generosidad era mejor que la indiferencia, aprendí el valor de la significación del coraje, aprendí la importancia del esfuerzo y aprendí lo trascendente de la rebeldía”.

¿Asimilo esta locura?