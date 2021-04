El matadero - 3

La mancha de sangre

“La mancha de sangre es una película mexicana filmada en 1937 pero que, por cuestiones de censura, no sería estrenada hasta 1943. Este filme pareció perdido durante cincuenta años. El negativo original de nitrato de celulosa lo encontraron maltrecho, incompleto y muy rayado. Faltan dos rollos de este negativo: el No. 6 de sonido y el No. 9 de imagen. Pero tenían que sacar a la luz esta película con tantas particularidades creativas, Para aminorar el faltante del rollo 6 de sonido, subtitularon este rollo con la interpretación del movimiento de los labios de los personajes y en el caso del sonido del rollo 9, consideraron que este es suficiente para entender lo que sucede pero que no podemos ver. Género: Melodrama social y erotismo. Año / País: (1937) / México. Sinopsis: una joven se hace cabaretera y es explotada por un padrote celoso, cínico y patán; pero la misma se enamora de un tímido joven fuereño recién llegado a la ciudad. ‘La mancha de sangre’ es un Cabaret que registra la vida nocturna en alguna zona de la Ciudad de México, un inventario de los personajes que habitan en el submundo citadino, un desfile de rostros macerados, piernas golpeadas, cuerpos desnudos y miradas libidinosas, es lo que la aguda mirada del pintor y crítico de arte Adolfo Best-Maugard supo plasmar. Crédito: Filmoteca de la UNAM / Restauración, Digitalización y Resguardo.