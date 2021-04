Este cuento no tiene gran calidad literaria, pero es aterrador y ejemplar. Describe los peores rasgos sociales del ser humano. Tiene, pues, los méritos suficientes para ser considerado un texto distópico (aunque sea mucho más político que literario), quizá el primero de Hispanoamérica. Puedes leer este cuento gratis en https://biblioteca.org.ar/libros/70300.pdf

Esteban Echeverría

Wikipedia: “José Esteban Echeverría Espinosa (1805-1851) fue un escritor argentino, que introdujo el romanticismo en su país. Perteneciente a la denominada Generación del 37, es autor de obras como Dogma socialista, La cautiva y El matadero, entre otras.

La cautiva es un poema épico que relata el rapto de un soldado, Brian y su valiente esposa, María, a mano de los indios y todas las penurias que estos sufren en el desierto para escapar de la inhumana tribu y salvarse de la muerte. El indígena está presentado desde la perspectiva del hombre blanco (como en el Far West) y por ello aparece como sinónimo de barbarie; es incivilizado, sanguinario, agresivo y feroz.

Un joven Echeverría recién vuelto de sus estudios en Francia (but of course, como los lamentables Sartre y Foucault) publicó en un diario local en forma anónima en 1832 lo que sería considerado el primer relato romántico argentino, Elvira o la novia de Plata, mientras que El matadero se considera el primer relato realista argentino. El matadero, de estilo diferente de sus otras obras, fue publicado muchos años después de su muerte y atribuido a su persona, pero fue más relevante por sus obras de contenido político que desde el contenido literario; fue el líder natural del movimiento en el seno del cual se formaría la Asociación de Mayo, que le daría nombre a la generación del 37. Fue el redactor del Dogma socialista y la ojeada retrospectiva que lo acompaña en 1846 (dos años antes del ‘Manifiesto Comunista’ de Marx y Engels), considerado un escrito germinal inspirador de la Constitución de 1853.

La Generación del 37 fue un movimiento intelectual argentino de mediados del Siglo 19, que propugnaba el abandono de los modos monárquicos heredados de la Colonia española (error de Wikipedia: NUNCA hubo ahí ‘colonias’ sino virreinatos; los países bajo la Corona española no eran entidades sometidas sino PARTE de un imperio, cosa muuuuy distinta que bajo la Corona inglesa-belga-holandesa-germana-rusa: los habitantes bajo el imperio español, indígenas incluidos, eran ciudadanos con plenos derechos, mientras que bajo los otros imperios europeos, depredadores, eran tributarios de segunda o siervos de tercera o de plano esclavos) y la instalación de una democracia que garantizara los derechos de los ciudadanos (quién diría entonces que esos esfuerzos ‘liberadores’ serían hoy encabezados por el esclavismo actual del bozal y el Gran Hermano con el Ojo que Todo lo Ve, esa trampa ‘democrática’ y fascista-socialista, incluido el ya anunciado repudio a la carne como alimento: ¿El fin de la carne? Europa comenzará a disminuir su consumo en 2025, www.youtube.com/watch?v=jOiZA5pB2fs).

Tras el periodo de la independencia, el país se vio envuelto en una serie de guerra civiles. Tras una de estas guerras civiles, los vencedores se inspiraron en la obra de la Generación del 37 para sancionar la Constitución de 1853, que dio inicio a la Organización Nacional”.