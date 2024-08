El panorama ha sido despejado de insidias armadas desde las calenturientas maquinaciones para embaucar, aunque a varios les conviene que siga enmarañado. Aquellos que no supieron leer los silencios de las facciones del Cártel de Sinaloa, de las autoridades mexicanas y estadounidenses, de la familia Cuén Díaz y de las fiscalías estatal y general, tampoco se interesarán en asimilar la verdad porque ésta no se ciñe a sus delirantes pretensiones.

El segundo aspecto sensible de la carta está en la “invitación” que Zambada dice que recibió “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado” que son Cuén Ojeda, que se resistía a perder el control ejercido durante casi dos décadas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Gobernador Rubén Rocha Moya que está al frente del plan para finiquitar dicho cacicazgo en la UAS. También, expone “El Mayo”, que le dijeron que estaría presente Iván Guzmán Salazar y la única asistencia que confirma es la del fundador del PAS.

Son tres los puntos de la declaración de Zambada García que requieren de atención y análisis a conciencia. El primero tiene que ver con la afirmación de que “la idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”. Esta tesis prolonga la calma tensa que la población otea en Sinaloa y que de un momento a otro hará crisis a pesar del llamado del capo “a la mesura y a mantener la paz en nuestro estado. Nada se resuelve con violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos”.

Siempre llega la verdad tal cual es por más que la deseen distinta, para los fines aviesos que convengan, las mismas instituciones que aportan a la confusión, la especulación que con teorías irrazonadas lanza toneladas de lodo al río revuelto, y las rivalidades políticas que lucran con infortunios que traen consecuencias generalizadas. Y el sábado la versión que Ismael Zambada García le anexó a su declaración ante la justicia de Estados Unidos no sólo restableció la realidad real sino principalmente fue tal resplandor de autenticidad que hasta encandiló a los peores ciegos, que son los que no quieren ver.

La frases del Gobernador

Por lo que dijo Rubén Rocha frente a López Obrador y Sheinbaum, estructurando el deslinde de la reunión en la que “El Mayo” confirma la presencia de Cuén y no la del Gobernador, vale la pena darles un repaso a las cinco principales expresiones del Mandatario estatal: “Los problemas de gobierno se arreglan en las instituciones”, “no tienen que citarme el crimen organizado para resolver un problema de la Universidad”, “no tengo complicidades con el crimen organizado y el día que seamos incapaces de resolver los asuntos con política de estado, ese día dejaré el cargo”, “atendiendo al humanismo, a la lucha contra la corrupción, contra la violencia, yo soy aprendiz del Presidente” y “no queremos estar bajo sospecha, no hay razón para ello, pero no queremos”.