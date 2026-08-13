‘El Mencho’ murió, pero el CJNG sigue: el problema es la estrategia

La continuidad del Cártel Jalisco Nueva Generación revela que la captura o muerte de sus dirigentes tiene efectos limitados frente a organizaciones criminales consolidadas

El 22 de febrero de 2026, el Ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y esta organización mantuvo la unidad en su estructura, su fuerza operativa, y organizó sin mayores problemas el relevo en el mando. En la versión de las autoridades de Estados Unidos, el nuevo líder del CJNG, al que califica como organización terrorista extranjera (FTO), por sus siglas en inglés, es Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense. La DEA reconoce que esta organización “mantiene su poderosa influencia mediante la violencia y la corrupción en México. Eso incluye a miembros dentro del Gobierno mexicano, quienes protegen a los líderes del CJNG de la justicia y facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia”. Y añade que “está persiguiendo con firmeza tanto al Cártel como a los funcionarios gubernamentales responsables de la muerte de nuestros ciudadanos”, dan los nombres de los dirigentes del CJNG, a los que persigue y la recompensa que ofrece por ellos, pero no el de los funcionarios del actual gobierno a los que da seguimiento.

El total de las recompensas asciende a 100 millones de dólares