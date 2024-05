¿Por qué se crea el Ministerio de la Soledad?

¿Cuáles son las funciones del Ministerio de la Soledad?

De acuerdo con lo mencionado por el titular de la cartera japonés, Tetsushi Sakamoto, el Ministerio de la Soledad busca promover actividades que eviten el aislamiento social para proteger los lazos entre los ciudadanos.

Por otro lado, la ex Primera Ministra del Reino Unido Theresa May informó que esta entidad se ha implementado “para que todos tomemos medidas con el objetivo de hacer frente a la soledad que sufren los ancianos, los cuidadores, los que han perdido a sus seres queridos, las personas que no tienen a nadie con quien hablar ni compartir sus pensamientos y experiencias.