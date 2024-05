El entorno o la casualidad no van a resolver o tornar favorable una situación; es decir, que nuestro futuro no depende solamente de cómo se conjuguen las circunstancias, sino, sobre todo, de la capacidad que mostremos al analizar, elegir, asumir y resolver los acertijos del camino.

Es común escuchar lamentaciones de algunas personas que se quejan de las circunstancias que les tocaron vivir. De no ser así, agregan, las cosas hubieran sido de otro modo, porque ellas habrían tomado otras decisiones afortunadas y asumido actitudes totalmente diversas.

Víctor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, señaló: “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino”.

El momento oportuno no es fruto del azar, puesto que, como afirmó Lee Iacocca: “Hasta una decisión correcta resulta equivocada cuando se toma demasiado tarde”. Por eso, Winston Churchill aseveró: “Llega un momento especial en la vida de todo el mundo, el momento para el cual la persona nació. Cuando ve esa oportunidad especial, cumplirá su misión -misión para la que está singularmente cualificado-. En ese momento encuentra la grandeza. Es su mejor hora”.

Al visitar a las reclusas de la Cárcel de Mujeres de Venecia, el Papa Francisco les recordó que nunca es demasiado tarde para encontrar el momento oportuno de reiniciar su vida y empezar de nuevo: “puede llegar a ser como una obra de reconstrucción, en la que uno puede mirar y evaluar con valentía su propia vida, eliminar lo que no es necesario, lo que estorba, perjudica o es peligroso, trazar un plan y volver a empezar cavando cimientos”.

¿Elijo con determinación mi momento oportuno?