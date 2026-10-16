El motor de la cultura

La Gobernadora, Graciela Domínguez Nava resaltó que el Festival Cultural Sinaloa ha sido un baluarte desde su creación, así como un activo fundamental para el desarrollo y promoción de los artistas sinaloenses, nacionales y extranjeros, al proporcionar espectáculos de alta, reconocida y prestigiosa calidad

Ayer comenzó la gran fiesta de la cultura estatal, al ser inaugurado por la Gobernadora, Graciela Domínguez Nava, el Festival Cultural Sinaloa 2026 en el municipio de Concordia.

La Mandataria destacó que la cultura y el arte son grandes instrumentos de transformación social que construyen el tejido de la paz, a la vez que invitó a todos los sinaloenses a disfrutar de más de 320 eventos que se desarrollarán del 15 al 25 de octubre en los 20 municipios del estado.

Domínguez Nava puntualizó: “La cultura es un motor de la generación espiritual, moral y social; es un instrumento de transformación que integra, cohesiona, promueve el diálogo y construye paz. Como bien público y derecho humano, la cultura genera desarrollo, actúa como baluarte ante la descomposición social, tiene la valiosa capacidad de sanar el tejido social y es antídoto contra la violencia”.

Asimismo, destacó: “A lo largo de 11 días, en los 20 municipios del estado, sinaloenses de todas las edades tendrán la oportunidad de disfrutar de un sinnúmero de actividades musicales, teatrales, dancísticas, literarias y académicas que nos pondrán en contacto con la cultura y la sensibilidad de artistas y creadores de otras partes de nuestro país y del mundo”.

La Mandataria estatal resaltó que el Festival Cultural Sinaloa ha sido un baluarte desde su creación, así como un activo fundamental para el desarrollo y promoción de los artistas sinaloenses, nacionales y extranjeros, al proporcionar espectáculos de alta, reconocida y prestigiosa calidad.

Por su parte, el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, señaló que en este Festival Cultural Sinaloa 2026 participan más de 2 mil artistas y creadores, principalmente sinaloenses, porque, subrayó, se trata de destacar lo nuestro.

¿Promuevo el motor de la cultura y el arte?