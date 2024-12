El nuevo Super Policía

Fuerza para todos aquellos que siguen buscando llevar el sustento a sus hogares en medio de la violencia que se vive en nuestro estado.

Esta semana tenemos en la ciudad al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría que creó mediante decreto el ex Pesidente López Obrador.

Omar García Harfuch es Licenciado en Derecho e inició su carrera ingresando a la extinta Policía Federal en el año 2008, en la administración de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la CdMx. Fue jefe de la Policía de Investigación y coordinador de Inteligencia de Seguridad Ciudadana para posteriormente ser Secretario de Seguridad Ciudadana de la misma CdMx, (mismo cargo que ostenta hoy a nivel federal), hasta que dejó el puesto para irse a la precampaña de la hoy Presidenta. Durante algún tiempo se manejó que sería candidato a la Jefatura de Gobierno de la CdMx, pero al final, en las elecciones de este año contendió como candidato a Senador, logrando la victoria.

Regresando al tema, esta semana el “Super Policía” o “Batman” como también se le conoce, ha estado en nuestra ciudad, Culiacán, buscando que se viese esto como un signo positivo para recobrar esa “paz” que hemos perdido desde septiembre de este año, reuniéndose con militares, así como agentes estatales y federales, para buscar una estrategia de seguridad, la cual esperemos que dé resultados pronto, porque lamentablemente para los sinaloenses los hechos violentos no han parado; esta semana explotó un carro, el Secretario de Seguridad y Protección ciudadano señaló: “No fue un coche bomba, fueron drones con explosivos”, nuestro Gobernador señaló: “Fue un petardo explosivo con pólvora manejado por un dron”, y el Secretario de Seguridad Pública de nuestro estado señaló: “Fue el tanque de gasolina lo que ocasionó el incendio”; seguramente Usted coincidirá que independientemente si fue dron, petardo o el tanque de gasolina es un hecho violento de los cuales no debemos acostumbrarnos, así como tampoco debemos acostumbrarnos a los ataques que se realizan a los policías estatales, tal como sucedió el día de ayer.

No sé que le parezca a Usted la presencia del Secretario federal en nuestro estado, pero quizá esto sirva a darle mayor magnitud a lo que lamentablemente hemos vivido de unos meses para acá.

Cambiando de tema, ya hemos mencionado cómo en la política las cosas cambian; pondremos algunos ejemplos de esto: Usted recordará a Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, que ha sido nombrado en este espacio en varias ocasiones. Pues ha sido noticia nuevamente ya que ha librado el juicio de desaparición forzada, declarándose el sobreseimiento del mismo, motivo por el cual no podrá ser juzgado por dicho delito; dicen los que saben (yo no soy uno de ellos) que curiosamente en la audiencia donde se determinó el sobreseimiento no estuvieron presentes las víctimas, y era una audiencia que no era para eso, obteniendo un paso más a su libertad, la cual podría darse el próximo 2026, y resulta nuevamente curioso que esta misma semana fue activo en sus redes sociales, en donde felicitó a la nueva Gobernadora de Veracruz, la morenista Rocio Nahle, señalando que felicitaba a la Gobernadora y al pueblo de Veracruz por tener la líder que merece y necesita en estos tiempos.

Otro caso de estos cambios lo dio la Gobernadora de Campeche, Ladya Sansores, quien nombró como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle, quien fue Senador panista y en su momento fue denunciado por Emilio Lozoya de recibir dinero de parte de Odebrecht para aprobar la reforma energética propuesta por el ex Presidente Peña Nieto, pero bueno, ahora es morenista.

Último caso, Cynthia Lopez Castro, quien actualmente es Senadora por la CdMx, en su momento, como Diputada señalaba que la desaparición de organismos autónomos era un atentado a la democracia y que estábamos a punto de convertirnos en Venezuela, pero ahora como Senadora votó a favor de la desaparición de dichos organismos autónomos; vale la pena mencionar que como Diputada pertenecía al PRI, ahora como Senadora se ha unido a Morena, los cambios que se dan en la política.

PD 1. Fuerza para todos aquellos que siguen buscando llevar el sustento a sus hogares en medio de la violencia que se vive en nuestro estado.

PD 2. El Presidente Biden decidió utilizar su poder de indulto presidencial en favor de su hijo Hunter, a pesar de haber manifestado que se mantendría al margen de dicha situación, decisión que como padre quizá se pudiera entender, pero como político no.

PD 3. Cuidado cuando lean o escuchen “un mal necesario” de parte de alguien que es servidor publico o quiere serlo.