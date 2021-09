El oro y el dinero fíat

Charles de Gaulle sobre la crisis del dólar en 1965 y las ventajas del oro - https://www.oroyfinanzas.com/2015/01/charles-de-gaulle-crisis-dolar-1965-ventajas-oro-video/

(OroyFinanzas.com) - La introducción a un breve libro que publicó el gran economista francés Jacques Rueff en 1963, L‘Age de l‘Inflation, abre con estas palabras: “La suerte del hombre se juega sobre el oro”. En 1965, Charles de Gaulle (Presidente de la República de Francia de 1958 a 1969), claramente influido por los conocimientos históricos de Rueff, dio un histórico discurso que ha quedado olvidado en la era post-Bretton Woods, pero que deja patente la necesidad de un estándar de valor universal que no pueda controlar ningún gobierno o banco central.

La guerra de la divisa está en pleno auge, en parte por la falta de un estándar internacional de valor para el comercio internacional. Charles de Gaulle y su equipo, que vivieron la primera Guerra Mundial, la hiperinflación de Weimar en Alemania, la Gran Depresión de EU y la Segunda Guerra Mundial, no tenían dudas sobre lo que era mejor para Francia en el contexto de aquellos años. Y tampoco lo tendrían hoy. Los bancos centrales que compran oro saben esto.

Transcripción del discurso de Charles de Gaulle en 1965: “La crise du dollar fevrier 1965”

“El hecho de que muchos países acepten como principio que los dólares sean tan buenos como el oro, conduce a los estadounidenses a endeudarse de forma gratuita a expensas de otros países. Porque lo que EU debe, lo paga, al menos en parte, con un dinero que solo ellos pueden emitir. Ante las graves consecuencias que se podrían desencadenar en caso de una crisis, creemos que se deben tomar medidas a tiempo para evitarla. Consideramos necesario que el comercio internacional se establezca sobre un patrón monetario indiscutible, y que no lleve la marca de un país en particular. ¿Qué patrón? La verdad es que no se puede imaginar otro patrón que no sea el oro”.

En mayo de 1968 una serie de protestas ideológico-izquierdista (con un sólido sustento de problemas sociales reales, hay que decirlo) sacudió al régimen francés, y eventualmente tiró de la presidencia al Presidente De Gaulle el 28 de abril de 1969. Otro que supo aprovechar esta maniobra desestabilizadora mundial de la CIA (¿?) para encaramarse al poder, fue Luis Echeverría, quien fue ‘destapado’ el 8 de noviembre de 1969, a pesar de no haber sido el favorito de su antecesor Díaz Ordaz, pero sí fue quien supo operar la “mano dura” que don Gustavo ansiaba contra los estudiantes y los ciudadanos “ingratos” que osaban desafiar “el principio de autoridad”.