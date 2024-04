Breve biografía

El apelativo debemos otorgarlo con el permiso de William S. Burroughs, por supuesto, que fue, en realidad, el miembro más polémico del grupo, y también el más veterano. Sin embargo, Jack Kerouac fue el que impuso la denominación Beat para referirse al movimiento, aunque más tarde declaró no sentirse a gusto con la deformación del término que había empezado a usarse en la década de 1960: los beatniks, pues le parecía que indicaban una especie de “espías soviéticos”.

La madre, siempre la madre

La familia Kerouac era de origen canadiense, de la zona de Quebec. De hecho, Jack no aprendió a hablar inglés hasta los 6 años, y su idioma materno siempre fue el francés. El apellido Kerouac, de sonoridad extraña, tiene su origen, según algunos investigadores, en la Bretaña francesa. Sin embargo, la familia solía relacionar su apellido con la nobleza; el mismo Jack firmaba a menudo como Jean-Louis Lebris de Kérouack, relacionando de esta forma su nombre con el barón Lebris de Kérouack.

El más espiritual del grupo

Sea como fuere, Jack Kerouac nació en Lowell, una pequeña localidad de Massachusetts, Estados Unidos, en marzo de 1922. El contraste entre la tranquilidad del campo y el estrés de la gran ciudad darían años más tarde como fruto su primera novela, The Town and the City (traducida como La ciudad y el campo), en la que, apelando a las directrices de la Generación Beat, describe cómo la urbe aniquila la espiritualidad y las vidas de sus ciudadanos.

Será precisamente esta espiritualidad exacerbada lo que moverá toda la existencia de Kerouac, que, a pesar de sus convicciones católicas (instauradas por su madre y el ambiente católico de su primera escuela) también hará incursiones en el budismo, otra de las características de muchos de los miembros del movimiento Beat. Uno de sus grandes amigos, Allen Ginsberg, se dejará seducir en sus años de madurez por las enseñanzas del budista Chögyam Trungpa.