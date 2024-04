https://psicologiaymente.com/biografias/jack-kerouac

El inquieto y sensible Jack pronto se interesa por la literatura. A los 17 años empieza a escribir, profundamente influenciado por autores como Jack London (1876-1916) o Ernest Hemingway (1899-1961). Son los años 30 del Siglo 20, y el mundo se encamina hacia otra guerra mundial, de la que Estados Unidos saldrá más victoriosa e imperialista que nunca. Todo ello influirá, y mucho, en los jóvenes de la Generación Beat, que dedicarán gran parte de su escritura (especialmente su autor más reivindicativo, Ginsberg) a denunciar el militarismo y consumismo americano.

La obra de Kerouac no es tan reivindicativa como la de sus colegas, y se inclina por una apoteosis de la amistad, la naturaleza y, sobre todo, la búsqueda de Dios. De hecho, a mediados de la década de 1960 rompe su amistad con Ginsberg a causa de las adhesiones políticas de este. Se habían conocido en 1943, cuando uno de los miembros originales de la Generación Beat, Lucien Carr, los presentó.

Precisamente junto con Carr, Jack Kerouac protagonizó uno de sus casos más sonados, pues fue llamado como testigo en el juicio por asesinato que implicó a su amigo, que había acabado con la vida de David Kammerer, un acosador sexual que se había obsesionado con Lucien. En 1945, Kerouac coescribe con su colega beatnik William S. Burroughs la obra And the Hippos Were Boiled in Their Tanks (“Y los hipopótamos fueron cocidos en sus tanques”), una novela corta que recoge los detalles del asesinato de Kammerer y que no fue publicada en su totalidad hasta 2008.