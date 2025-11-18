Hoy, por los efectos de una política excluyente y totalitaria, este gran país ni siquiera puede ser considerado una democracia, sino un proyecto autocrático. La democracia no sobrevive concentrando el poder; de hecho, nace precisamente para evitarlo. La democracia es el antídoto contra el tirano. Y hoy, la mezcla de tiranía y demagogia conforma el matrimonio indisoluble de la manera de hacer ‘política’ del actual régimen.

Hay días en que la República se mira al espejo y no se reconoce. Días en los que el eco de la palabra “democracia” suena más a burla que a promesa. En esos días, que ya se han convertido en años, lo que alguna vez fue un proyecto colectivo de dignidad se ha reducido a una caja de herramientas del poder: una palabra vacía que se ondea como bandera mientras, por debajo, se dinamita su verdadero significado. La autonomía de los órganos electorales no es un adorno institucional. Es el dique que impide que el río del poder se desborde y arrase con las libertades. Es un muro de contención construido con décadas de lucha social, con muertos y con marchas, con reformas y pactos que permitieron que México pasara de la sombra del dedazo a la penumbra del voto libre. Hoy, sin embargo, ese muro está cuarteado. No por causas naturales, sino por la demolición meticulosa de quienes lo ven como un estorbo. La Presidenta afirma que México es el país más democrático del mundo porque “el pueblo” elige a los tres poderes de la Unión. Pero confunde el ritual con la sustancia. Confunde el aplauso con la sinfonía. La democracia no se mide por el número de votos, sino por la calidad del aire político que se respira. Y hoy, ese aire está viciado.

La revancha y el poder

En 2018, el País pareció iniciar una nueva primavera, una tercera alternancia. Pero la esperanza fue pronto desplazada por la revancha, y la justicia por el ajuste de cuentas. Desde entonces, las instituciones comenzaron a tambalearse. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó de ser faro para convertirse en tambor de guerra. El INAI, incómodo por permitirnos mirar lo que el poder quería ocultar, fue aniquilado. Y el INE, ese vestigio incómodo de autonomía, se volvió la obsesión predilecta del nuevo régimen. No es casual que los ataques se concentren en las instituciones que resguardan libertades. Porque el proyecto de Morena y sus cómplices no es democratizar más, sino centralizar mejor. No es liberar, sino dominar. No es distribuir el poder, sino concentrarlo en un puño. En ese puño cerrado no cabe la crítica ni la diferencia ni la pluralidad. Solo cabe la obediencia. Y para eso, la democracia les estorba.

INE, la obsesión

del morenato