¿El país va bien?

El déficit fiscal significa que el Gobierno gasta más de lo que ingresa. Este déficit obliga al Gobierno a tener que endeudarse más. La realidad es que los gobiernos de la 4T son muy buenos para gastar, por lo que las calificadoras ya observan que el Gobierno debe reducir su déficit aún más

El pasado 28 de mayo la Presidenta Sheinbaum reportó lo que llamó 12 “buenas noticias” de la fortaleza de la economía mexicana. Analicemos:

1. Inversión extranjera directa (IED) récord.

Al cierre del primer trimestre de 2026 se reportó una IED preliminar de 23 mil 591 millones de dólares. El informe señala que el 94 por ciento es reinversión de utilidades de empresas extranjeras que ya están en el País, mientras que sólo el 7.2 por ciento fueron nuevas inversiones.

Cabe señalar que al final de 2025 la IED fue de 40 mil 871 millones de dólares, de los cuales 68 por ciento fueron reinversión de utilidades, mientras las nuevas inversiones representan el 18 por ciento, por lo que en el inicio del año existe una reducción importante de nuevas inversiones.

2. El INEGI informa un desempleo de sólo 2.5 por ciento.

En la medición del empleo en México basta que alguien trabaje un día a la semana para que se considere empleado. Pero el verdadero problema en el País es la precariedad del empleo ya que el 55 por ciento de los empleos son informales, y este dato no es digno de presumirse.

3. Inflación a la baja.

Efectivamente la inflación ha bajado, pero está por encima de la meta establecida por Banxico.

4. Gasolina barata.

Esto es cierto ahora que el petróleo se disparó entre los 90 y 110 dólares por barril, sin embargo, entre 2023 y 2025, cuando los precios de petróleo oscilaron entre 60 y 70 dólares por barril, la gasolina en México nunca bajó y fue de las más caras del mundo, lo que incentivó al huachicol fiscal.

5. Déficit fiscal ha bajado.

El déficit fiscal significa que el Gobierno gasta más de lo que ingresa. Este déficit obliga al Gobierno a tener que endeudarse más.

La realidad es que los gobiernos de la 4T son muy buenos para gastar, por lo que las calificadoras ya observan que el Gobierno debe reducir su déficit aún más.

6. Deuda pública del 50.3 por ciento del PIB.

La deuda pública que recibió AMLO era de 10.5 billones y hoy asciende a 20 billones. Aun así, en proporción del PIB, se mantiene en los límites manejables. Lo grave es que la deuda ha financiado gasto corriente e inversiones improductivas presionando así las finanzas públicas.

7. Exportaciones récord.

Este no es un logro del Gobierno, es del sector empresarial.

8. Incremento al salario mínimo del 154 por ciento desde que llego la 4T a la fecha.

Esto es cierto y lo debemos aplaudir. ¡Bravo!

9. Pemex.

Pemex está totalmente quebrado y no hay nada que presumir. El balance financiero dictaminado al 31 de diciembre de 2025 señala un total de activos de 2.2 billones de pesos, un pasivo total de 4.1 billones generando un capital negativo de –1.9 billones y una pérdida de 317.3 mil millones de pesos.

10 y 11. La ley y oficina para la inversión.

La realidad es que la regulación y los trámites son un viacrucis en México, además que se padece una voraz corrupción.

12. Programas sociales de bienestar se mantienen.

Esto es cierto en un ambiente donde la economía y la inversión no crecen y la demografía envejece; por lo que esto no es sostenible en el mediano y largo plazo.

¿Vamos bien? Usted diga.