La pobreza, la desigualdad y la necesidad de referentes éticos, más allá de la fe, explican parte de la respuesta popular a la visita de Robert Francis Prevost por tres países de América. La gira mostró que el catolicismo sigue ocupando un lugar central en la identidad latinoamericana

El Papa León XIV congregó a más de 13 millones de personas durante su primera visita apostólica a América, de manera particular a Uruguay, Argentina y Perú, realizada del 6 al 17 de noviembre pasados.

Los primeros cálculos de la asistencia acumulada a misas, vigilias, encuentros religiosos y recibimientos multitudinarios se obtienen del balance preliminar realizado por las agencias de noticias EFE y Reuters. Todavía no hay números oficiales proporcionados por el Vaticano.

Uruguay, con una población de 3 millones 538,000 personas, es el país con el menor número de habitantes que se dice católico en América Latina, con el 35 por ciento. Ahí, en los días de la visita, el Papa se reunió con 190,000 personas. El evento más concurrido fue la vigilia del Estadio Centenario de Montevideo, donde se concentraron 100,000 fieles.

Argentina tiene 45 millones 892,285 habitantes y el 55 por ciento de su población adulta se declara católica. Ahí en los días de la visita del Papa se reunieron 6 millones de personas.

Los eventos más concurridos fueron la misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, a la que asistieron 2 millones 500,000 fieles, y la misa celebrada en Luján, en la que participaron 2 millones de creyentes.

Perú tiene 34 millones 157,732 habitantes, y el 67 por ciento se dicen católicos. Ahí en los días de la visita del Papa se reunieron 6 millones 800,000 personas.

Los eventos más concurridos fueron el recibimiento en Lima, donde se reunieron 3 millones de personas, y la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, en la que participaron 1 millón 500,000 fieles.