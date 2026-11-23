El Papa León XIV congregó a más de 13 millones de personas durante su primera visita apostólica a América, de manera particular a Uruguay, Argentina y Perú, realizada del 6 al 17 de noviembre pasados.
Los primeros cálculos de la asistencia acumulada a misas, vigilias, encuentros religiosos y recibimientos multitudinarios se obtienen del balance preliminar realizado por las agencias de noticias EFE y Reuters. Todavía no hay números oficiales proporcionados por el Vaticano.
Uruguay, con una población de 3 millones 538,000 personas, es el país con el menor número de habitantes que se dice católico en América Latina, con el 35 por ciento. Ahí, en los días de la visita, el Papa se reunió con 190,000 personas. El evento más concurrido fue la vigilia del Estadio Centenario de Montevideo, donde se concentraron 100,000 fieles.
Argentina tiene 45 millones 892,285 habitantes y el 55 por ciento de su población adulta se declara católica. Ahí en los días de la visita del Papa se reunieron 6 millones de personas.
Los eventos más concurridos fueron la misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, a la que asistieron 2 millones 500,000 fieles, y la misa celebrada en Luján, en la que participaron 2 millones de creyentes.
Perú tiene 34 millones 157,732 habitantes, y el 67 por ciento se dicen católicos. Ahí en los días de la visita del Papa se reunieron 6 millones 800,000 personas.
Los eventos más concurridos fueron el recibimiento en Lima, donde se reunieron 3 millones de personas, y la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, en la que participaron 1 millón 500,000 fieles.
La gira papal de 12 días comprendió un total de 50 actividades públicas en los tres países. Los especialistas en sociología de la religión reconocen que es una movilización sin precedente, a la que solo puede convocar el Papa y ningún otro líder político o religioso.
Para explicar esta convocatoria se proponen cuatro elementos: La Iglesia católica todavía conserva una extraordinaria capacidad de movilización social en América Latina, a pesar de la secularización y del crecimiento de otras confesiones religiosas; la cuestión social continúa siendo un espacio de interlocución entre religión y sociedad; y la pobreza, la desigualdad y la defensa de los sectores marginados siguen siendo temas capaces de convocar a amplios sectores de la sociedad, y no solo a los fieles.
Y a éstos se añaden: la figura del Papa sigue teniendo una autoridad simbólica internacional que rebasa ampliamente el ámbito de los creyentes practicantes: la trayectoria personal de un Pontífice importa. El caso peruano demuestra que los vínculos construidos durante años de trabajo pastoral pueden traducirse en una extraordinaria identificación popular.
Los sociólogos de la religión plantean que los 13 millones de personas congregadas en torno a Robert Francis Prevost son también una expresión de la necesidad de esperanza, reconocimiento, pertenencia y referentes éticos en sociedades que experimentan profundas crisis y dificultades. No es solo un tema de popularidad del Papa, sino es expresión de la fuerza que todavía conserva el catolicismo como referente de identidad, esperanza y cohesión social en América Latina.