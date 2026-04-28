El Papa León XIV visita África

La gira del Papa León XIV por África posiciona al continente como eje estratégico para el crecimiento de la Iglesia católica y como espacio central de sus mensajes sobre paz, justicia y derechos humanos. A lo largo de cuatro países, el Pontífice articula una crítica al neocolonialismo, la corrupción y la explotación de recursos, al tiempo que impulsa el diálogo interreligioso, la participación de mujeres y jóvenes, y el fortalecimiento institucional. El recorrido revela una agenda que combina contenido teológico con posicionamientos políticos frente a conflictos, desigualdad y deterioro ambiental.

Del 13 al 23 de abril de 2026, el Papa León XIV en su tercer viaje apostólico en el año que lleva en su cargo recorrió cuatro países de África: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde visitó 11 ciudades. Hoy, en el Continente Africano -sobre todo en el África subsahariana- viven 280 millones de católicos, el 20 por ciento de los mil 500 millones que hay en el mundo. En ese continente es donde la Iglesia católica más crece en número de fieles y de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa.

Argelia (13–15 de abril)

En su encuentro con autoridades, León XIV destacó el papel de Argelia como puente estratégico entre culturas, y en los diferentes eventos centró sus mensajes en seis puntos. Habló de la paz, el perdón y la reconciliación. En la Gran Mezquita de Argel, habló del diálogo interreligioso, y en Annaba -la antigua Hipona, donde fue obispo san Agustín-, de construir comunidad y “buscar la unidad y el respeto mutuo a pesar de las diferencias”. Y en la misa en la Basílica de San Agustín insistió en la esperanza frente a la crisis internacional: “Donde hay desesperación, enciende esperanza; donde hay miseria, lleva dignidad; donde hay conflicto, lleva reconciliación”. También habló en contra del neocolonialismo y condenó la dominación de unos sobre otros. A las autoridades les dijo que deben “promover una sociedad civil viva, dinámica y libre”, y que están llamadas a “no a dominar, sino a servir al pueblo y a su desarrollo”.

Camerún (15–18 de abril)

En este país, el hilo conductor de sus mensajes fue la construcción de la paz, la justicia y la fraternidad. En los distintos lugares que visitó desarrolló nueve temas. Habló de la paz como responsabilidad colectiva: la paz no se decreta, se construye. Dijo que “basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados”. Se pronunció en contra de la corrupción, un mal que azota al país. A los gobernantes les dijo que deben amar a la patria y escuchar a los ciudadanos. Reconoció el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y su papel en la construcción de la paz. Resaltó el papel de las mujeres y pidió que sean plenamente reconocidas en la toma de decisiones. A los universitarios les dijo que una sociedad no puede prosperar sin educación. Señaló, con claridad, las tensiones y la violencia en distintas regiones del país, que han provocado sufrimiento. Habló de la unidad entre cristianos y musulmanes.

Angola (18–21 de abril)

Aquí, en mensajes con gran contenido teológico y político, desarrolló diez temas. Se pronunció en contra de la explotación irracional de los recursos naturales y denunció el daño social y económico que ha producido la “lógica extractiva”. Denunció la corrupción e insistió en construir un mundo que dé esperanza y oportunidad a los jóvenes, quienes deben ser protagonistas de su futuro. Habló de la paz e invitó a reconocernos como hermanos. A las autoridades les dijo que están llamadas a servir y no a dominar, y que su acción debe normarse por el criterio de la justicia. En la Universidad Católica de África Central afirmó que “ninguna sociedad puede prosperar si no se fundamenta en conciencias rectas, educadas en la verdad”. A las y los religiosos les pidió ser “valientes, a veces radicales” en el desarrollo de su misión, que es “proclamar sin miedo lo que Jesús nos enseña en el Evangelio”. En la misa de despedida pronunció un mensaje de esperanza: “Jesús no nos abandona. Él es más fuerte que cualquier poder del mal”.

Guinea Ecuatorial (21–23 de abril)