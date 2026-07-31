El patrimonio que no aparece en el balance: la riqueza que sostiene a las empresas familiares por generaciones II

¿Qué garantiza realmente la continuidad de una empresa familiar: los activos que posee o las personas que deberán administrarlos?

Pensar en generaciones, no en ejercicios fiscales Una idea que considero esencial para toda familia empresaria: Debemos cambiar nuestra manera de medir el tiempo. En muchas organizaciones, el corto plazo significa el próximo trimestre. En una empresa familiar, el verdadero corto plazo debería medirse en décadas. Veinte años apenas representan el inicio de una transición generacional. Cien años significan la consolidación de un legado. Cuando pensamos así, las decisiones cambian. Dejamos de preguntarnos cuánto ganaremos este año. Comenzamos a preguntarnos qué empresa recibirán nuestros nietos. Dejamos de actuar únicamente como administradores. Empezamos a comportarnos como custodios. Y existe una enorme diferencia entre ambos conceptos. El administrador cuida lo que recibió. El custodio cuida aquello que debe entregar mejor de como lo encontró. Esa diferencia transforma por completo la manera de ejercer el liderazgo en una empresa familiar.

La responsabilidad de cada generación

Cada generación recibe dos herencias. Una visible. Y otra invisible. La visible incluye acciones, inmuebles, marcas y recursos financieros. La invisible está formada por principios, ética, confianza, disciplina y vocación de servicio. Si la primera crece y la segunda desaparece, tarde o temprano el patrimonio terminará erosionándose. Pero si fortalecemos la riqueza invisible, incluso en tiempos difíciles la familia encontrará la manera de reconstruir lo material. Porque las empresas pueden quebrar. Las familias también. Pero una familia unida siempre tendrá mayores posibilidades de volver a empezar. Las empresas familiares no trascienden únicamente porque producen buenos resultados económicos. Trascienden porque forman personas capaces de administrar el éxito con humildad, enfrentar la adversidad con fortaleza y pensar siempre en quienes vendrán después.

Preguntas para reflexionar