El patrimonio que no aparece en el balance: la riqueza que sostiene a las empresas familiares por generaciones II

Pensar en generaciones, no en ejercicios fiscales Una idea que considero esencial para toda familia empresaria: Debemos cambiar nuestra manera de medir el tiempo.
En muchas organizaciones, el corto plazo significa el próximo trimestre. En una empresa familiar, el verdadero corto plazo debería medirse en décadas.
Veinte años apenas representan el inicio de una transición generacional. Cien años significan la consolidación de un legado.
Cuando pensamos así, las decisiones cambian. Dejamos de preguntarnos cuánto ganaremos este año. Comenzamos a preguntarnos qué empresa recibirán nuestros nietos. Dejamos de actuar únicamente como administradores. Empezamos a comportarnos como custodios.
Y existe una enorme diferencia entre ambos conceptos.
El administrador cuida lo que recibió. El custodio cuida aquello que debe entregar mejor de como lo encontró.
Esa diferencia transforma por completo la manera de ejercer el liderazgo en una empresa familiar.
Cada generación recibe dos herencias.
Una visible. Y otra invisible.
La visible incluye acciones, inmuebles, marcas y recursos financieros.
La invisible está formada por principios, ética, confianza, disciplina y vocación de servicio.
Si la primera crece y la segunda desaparece, tarde o temprano el patrimonio terminará erosionándose.
Pero si fortalecemos la riqueza invisible, incluso en tiempos difíciles la familia encontrará la manera de reconstruir lo material.
Porque las empresas pueden quebrar. Las familias también.
Pero una familia unida siempre tendrá mayores posibilidades de volver a empezar.
Las empresas familiares no trascienden únicamente porque producen buenos resultados económicos.
Trascienden porque forman personas capaces de administrar el éxito con humildad, enfrentar la adversidad con fortaleza y pensar siempre en quienes vendrán después.
¿Mis hijos conocen el valor de la empresa o también conocen la historia que la hizo posible?
¿Estamos preparando sucesores o solamente herederos?
¿Qué riqueza recibirán mis nietos además del patrimonio económico?
¿La siguiente generación conoce nuestros valores o sólo conoce los dividendos?
¿Estamos construyendo una empresa para la familia o una familia capaz de sostener la empresa?
Existe una paradoja que observo con frecuencia en las empresas familiares:
Mientras más nos preocupamos por heredar bienes, menos tiempo dedicamos a preparar a quienes deberán administrarlos. Y mientras más nos ocupamos de formar personas, menos preocupante se vuelve el destino de esos bienes.
La explicación es sencilla. El dinero necesita administradores.
Los valores forman custodios. Y son los custodios quienes convierten un patrimonio en legado.
Tal vez nuestro deber como fundadores no sea únicamente dejar una empresa más grande que la que recibimos.
Quizá la responsabilidad sea mayor:
Formar personas capaces de sostener aquello que hemos construido.
Porque las acciones pueden heredarse. Los inmuebles pueden heredarse. El dinero puede heredarse.
Lo que no se hereda automáticamente es el criterio para administrarlo, la prudencia para conservarlo y la sabiduría para ponerlo al servicio de algo más grande que uno mismo.
Al final, la verdadera pregunta no es cuánto patrimonio dejaremos a la siguiente generación.
La verdadera pregunta es qué tipo de personas estarán listas para recibirlo.
Porque una empresa familiar comienza a trascender cuando comprende que el dinero sostiene a la empresa, pero son los valores los que sostienen a la familia.
Y cuando una familia logra preservar ambas cosas, deja de construir riqueza para una generación y comienza a construir legado para muchas más.
“La riqueza material puede abrir las puertas del futuro; pero sólo la riqueza humana tiene la capacidad de mantenerlas abiertas para quienes vienen detrás”.
La familia que dedica toda su vida a crear riqueza material puede terminar perdiéndola; la que dedica su vida a formar personas termina construyendo una riqueza que ninguna generación podrá agotar.
“El legado no se mide por lo que dejamos en el patrimonio familiar, sino por lo que dejamos en la conciencia y en el carácter de quienes habrán de administrarlo”.
Esta reflexión cobró especial relevancia para mí el pasado 24 de julio, durante una conferencia impartida en Mazamitla ante el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, donde conversamos sobre patrimonio, sucesión, continuidad y legado. Ahí confirmé una vez más que, detrás de toda estrategia patrimonial, existe una pregunta mucho más profunda que cualquier estructura jurídica o fiscal: ¿estamos preparando a las personas que habrán de recibir aquello que tanto esfuerzo nos costó construir?