El peligro de la nulidad de elecciones a discreción

Mientras el Congreso se desvela erigiendo barreras frente a posibles “injerencias extranjeras”, la legislación sigue guardando un ominoso silencio frente a la injerencia interna más real, violenta y destructora que enfrentan nuestras elecciones: la intervención de la delincuencia organizada

Anular una elección es el castigo máximo, la sanción más severa que un tribunal puede imponer a un proceso electoral. Precisamente por ser un remedio extremo, su naturaleza jurídica exige que opere bajo el principio de la última ratio: la nulidad no debe ser el primer recurso de la frustración partidista, sino el último reducto de defensa de la Constitución cuando las reglas del juego democrático han quedado pulverizadas.

La premisa fundamental de nuestro sistema electoral es que los votos emitidos por la ciudadanía gozan de una presunción general de validez. Invalidar la manifestación soberana de las urnas requiere una justificación extraordinaria; por ello, las leyes mexicanas exigen un doble umbral riguroso: tanto que las faltas cometidas sean graves y dolosas, como que resulten determinantes para el resultado de la contienda. Es decir, debe probarse plenamente en un tribunal que, de no haberse cometido la infracción, la voluntad popular habría tomado un rumbo distinto.

Este elevado estándar probatorio explica por qué las elecciones anuladas son sucesos excepcionales en nuestra historia. De acuerdo con el registro histórico del Anulómetro de Laboratorio Electoral, de los miles de procesos realizados desde la transición a la democracia en México, el Tribunal Electoral solo ha decretado la nulidad de tres elecciones de gubernatura (Tabasco en 2000, Colima en 2003 y Colima en 2015) y tres diputaciones federales. Esta baja incidencia no es síntoma de debilidad de las y los jueces, sino de la solidez de un diseño procesal pensado (alguna vez) para salvaguardar la estabilidad política y proteger el voto de la ciudadanía de los caprichos de las coaliciones derrotadas.

Donde la democracia sí se quiebra de forma recurrente es en el ámbito de lo local. Las elecciones municipales concentran la inmensa mayoría de las nulidades electorales decretadas en el país. En los ayuntamientos, donde las victorias suelen decidirse por un puñado de sufragios, la cercanía de las disputas vecinales, la fragilidad de los consejos locales y la presencia violenta de factores fácticos, como el de la violencia también registrada y analizada desde el Laboratorio, rompen con facilidad las condiciones de validez de la elección.

Nuestro Anulómetro registra decenas de elecciones en ayuntamientos anulados por causas que ilustran la cruda realidad de nuestra política territorial: desde fallas en la cadena de custodia y quema física de urnas (como en Monterrey en 2018 o Cuautepec de Hinojosa en 2024), intromisiones eclesiásticas (como en Tlaquepaque en 2021), rebases al tope de gastos (como en Tamiahua en 2024), hasta casos brutales de violencia política de género (como en Iliatenco en 2021 o Irimbo en 2024).

Es precisamente en este delicado ecosistema donde la reciente reforma constitucional al artículo 41, que introduce la “injerencia extranjera” como nueva causal de nulidad de elecciones federales o locales, amenaza con distorsionar la mecánica del arbitraje comicial.

Una peligrosa invitación al voluntarismo judicial de la Sala Superior del TEPJF

La causal nació sin una ley reglamentaria secundaria. Sin un marco normativo secundario que acote las reglas de evidencia, la causal de injerencia extranjera se convierte en una peligrosa invitación a la discrecionalidad interpretativa y al voluntarismo judicial de la Sala Superior del TEPJF.

¿Qué entenderemos jurídicamente por “injerencia extranjera”? ¿El financiamiento de gobiernos externos, o también las campañas digitales automatizadas de desinformación? ¿Un posicionamiento periodístico internacional, las declaraciones críticas de un mandatario foráneo o, peor aún, los informes técnicos de misiones de observadores electorales internacionales molestos con la calidad de los procesos locales?

Al carecer de estándares probatorios de atribución técnica, ya no rigurosos o adecuadamente descritos, cualquier perdedor de una contienda cerrada tendrá un incentivo perverso para argumentar conspiraciones transfronterizas e intentar forzar una nulidad que, por definición, debió ser la última opción.

La paradoja más grave de esta reforma radica en la dirección de sus temores. Mientras el Congreso de la Unión se desvela erigiendo barreras frente a posibles interferencias externas, la legislación sigue guardando un ominoso silencio frente a la injerencia interna más real, violenta y destructora que enfrentan nuestras elecciones locales: la intervención de la delincuencia organizada.

Casos dramáticos como el de Jilotlán de los Dolores en 2021, donde las amenazas del crimen organizado obligaron a la renuncia masiva de las candidaturas dejando una sola planilla registrada, demuestran que el enemigo de la certeza democrática no opera desde cancillerías extranjeras, sino desgraciadamente en los caminos y cabildos de nuestros municipios. Frente a este flagelo, mecanismos preventivos como la recién creada Comisión de Verificación de Candidaturas del INE resultan tímidas curitas frente a un problema estructural que exige cirugía mayor.

La lección que arroja la historia de nuestras elecciones anuladas es clara: las nulidades solo funcionan cuando sus reglas son precisas, objetivas y previsibles. Someter la validez de los votos a una causal abierta y sin reglamentación abre la puerta a la discrecionalidad política de los tribunales en un momento donde su neutralidad es más cuestionada que nunca.

Blindar la soberanía de México no requiere de intentar identificar complots externos a discreción, sino dotar al sistema de reglas claras, fortalecer la seguridad en los municipios y recordar que la nulidad electoral debe ser, siempre, el último recurso de la ley, nunca el primer instrumento de la inestabilidad política.