El pensamiento crítico frente al exceso de información

Desarrollar pensamiento crítico no es un lujo académico, sino una necesidad práctica. En una época donde las redes sociales, los algoritmos y ahora la Inteligencia Artificial generativa pueden producir información en grandes cantidades, necesitamos mejores filtros

¿Qué hacemos cuando lo que sobra es la información? Esta parece ser una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Durante muchos años pensamos que el acceso a la información era el principal problema para comprender mejor la realidad. Hoy ocurre casi lo contrario. Vivimos rodeados de datos, noticias, opiniones, videos, mensajes, explicaciones y supuestas evidencias que circulan a gran velocidad.

El problema no es solamente que exista demasiada información, sino que no toda tiene el mismo valor. Algunas ideas ayudan a comprender mejor el mundo, otras lo distorsionan. Algunas explicaciones nos permiten tomar mejores decisiones, mientras otras refuerzan prejuicios, emociones inmediatas o interpretaciones equivocadas. Por eso, un aspecto que se vuelve urgente es el desarrollo de criterios sólidos para filtrar el exceso de información que recibimos diariamente. No se trata sólo de mejorar nuestra comprensión del entorno, sino también de mejorar las condiciones sociales en las que nos desarrollamos.

En este contexto, el pensamiento crítico se vuelve fundamental para entender nuestra realidad. No como una actitud de rechazo permanente, ni como una forma de llevar la contraria a todo, sino como una capacidad para detenernos, revisar, comparar, preguntar y evaluar. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información antes de aceptarla como verdadera; de distinguir entre una opinión y una evidencia; de reconocer los límites de lo que sabemos; y de identificar cuándo una idea se sostiene en argumentos o solamente en emociones.

Este punto es importante porque, aunque nos gusta pensar que decidimos de manera racional, no siempre ocurre así. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía y autor de “Pensar rápido, pensar despacio”, describió dos modos de procesamiento mental. Por un lado, el pensamiento rápido, intuitivo y automático; por otro, el pensamiento lento, más racional, analítico y reflexivo. A pesar de lo que pudiéramos creer, muchas de nuestras decisiones cotidianas están dominadas por ese pensamiento rápido, que responde con base en impulsos, asociaciones inmediatas, emociones o experiencias previas.

Esto no significa que el pensamiento rápido sea inútil. Al contrario, nos ayuda a responder con agilidad en muchas situaciones de la vida diaria. El problema aparece cuando usamos ese mismo mecanismo para asuntos que requieren análisis, evidencia y prudencia. Ahí es donde la irracionalidad puede tomar el control de nuestras decisiones. Podemos creer una noticia falsa porque confirma lo que ya pensábamos. Podemos aceptar una explicación superficial porque suena convincente. Podemos compartir información sin verificarla porque nos provocó enojo, miedo o entusiasmo.

Por eso, desarrollar pensamiento crítico no es un lujo académico, sino una necesidad práctica. En una época donde las redes sociales, los algoritmos y ahora la Inteligencia Artificial generativa pueden producir información en grandes cantidades, necesitamos mejores filtros.

No basta con tener acceso a más datos; necesitamos saber qué hacer con ellos. La abundancia de información no garantiza comprensión. Incluso puede producir el efecto contrario: confusión, cansancio, polarización o indiferencia.

En el ámbito educativo, la docencia es uno de los espacios principales para consolidar el pensamiento crítico. Formar estudiantes para el futuro no puede limitarse a memorizar contenidos o entregar tareas; implica enseñarles a preguntar mejor, verificar fuentes, construir argumentos y distinguir entre una respuesta correcta en apariencia y una explicación verdaderamente comprendida. Este reto se vuelve más evidente con la inteligencia artificial generativa, capaz de redactar textos, resolver ejercicios y producir respuestas en segundos. Por eso, el estudiante no sólo debe aprender a usar estas herramientas, sino también a evaluar lo que producen.

No se trata de agregar una materia más al currículo, sino de incorporar estas habilidades dentro de las prácticas cotidianas del aula: pedir al estudiante que justifique su respuesta además de darla, que compare dos fuentes antes de citar una, que identifique el argumento central de un texto antes de resumirlo. Son cambios pequeños en la forma de enseñar que, acumulados, forman una disposición diferente frente al conocimiento.

En tiempos de exceso de información, la pregunta ya no es cómo acceder a más datos, sino cómo formamos a personas capaces de saber qué hacer con ellos. Esa es una responsabilidad que no puede delegarse ni en los algoritmos ni en las instituciones solas: empieza en cada aula, en cada pregunta que un docente decide no responder para que sea el estudiante quien la construya.