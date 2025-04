El plan de Sheinbaum para la economía nacional

Como a la crisis social de la violencia y la migración se nos vino encima una probable recesión económica, la Presidenta Sheinbaum propone un plan de 18 puntos para reactivar la economía, reconociendo así que si estamos con el umbral de una crisis económica. Sin embargo, dicho plan contiene principalmente buenas intenciones y buenos deseos.

Ante la crisis económica que pudieran provocar las medidas del Presidente Trump contra el Gobierno de México, en las que se mezclan causas económicas como el déficit comercial de E.U. respecto a México, agregándose el problema social de la migración de mexicanos a aquel país, así como el error de haber abierto la frontera sur de México a los migrantes centro y sudamericanos, incluyendo también el problema de la inseguridad descontrolada que provocó el “otro error” de no combatir en México la producción y tráfico de enervantes, todo ello “bien mezclado”, originaron amenazas y demandas que han puesto a México casi de rodillas, obligando a aceptar se invada el espacio mexicano con aviones, drones y satélites en busca de narcotraficantes, laboratorios, rutas de trasiego y jefes de cárteles, todo ante la incompetencia e indolencia de las autoridades nacionales, que no quisieron, no supieron y ahora no han podido controlar la violencia que los delincuentes han generado, con miles de muertos, desapariciones, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de jóvenes y adultos.

Como a la crisis social de la violencia y la migración se nos vino encima una probable recesión económica, la Presidenta Sheinbaum propone un plan de 18 puntos para reactivar la economía, reconociendo así que si estamos con el umbral de una crisis económica. Sin embargo, dicho plan contiene principalmente buenas intenciones y buenos deseos, sin especificar de dónde se obtendrían los recursos para implementar esos 18 puntos, además que se está sufriendo por elementos negativos como el clima, la desconfianza nacional, la falta de inversión privada, la falta de tecnología y con una baja competitividad:

1. La autosuficiencia alimentaria se enfrenta con la falta de agua para riego, principalmente en el norte donde está la mayor superficie agrícola para maíz, frijol, garbanzo, sorgo, etc., y donde están los mayores criaderos de ganado.

2. La autosuficiencia energética está también en una encrucijada pues Pemex no tiene recursos para perforar y explotar más campos productivos y el sistema de refinación es obsoleto y sin mantenimiento para producir con eficiencia, excepto tal vez la nueva refinería de Dos Bocas, que todavía tiene que probar su capacidad de producción.

3. Varios puntos como los de vivienda, obra pública, producción de medicamentos y equipos médicos y otros, requieren de capital público con el que no se cuenta, pues el presupuesto nacional para 2025 ya mostraba un alto déficit, antes de estos planes extraordinarios que también requieren más capital.

4. Entre los 18 puntos no hay alguno que impulse enérgicamente la inversión privada, el punto once que se refiere al empresariado nacional, muchos están estancados en la informalidad y otros no tienen suficiente estímulo y confianza para invertir.

5. El punto 13 propone crear al menos un millón de empleos, pero no se refiere a crear más empresas o facilitar la inversión privada y sólo tangencialmente se habla de la Inversión Extranjera Directa. Si se quiere incrementar el empleo, se debe impulsar la creación de nuevas empresas y de mejorar y eficientar las empresas actualmente en operación.

6. Un elemento no considerado es el de la generación de energías limpias que debe abrirse a la IED y a la inversión privada nacional.

7. Lo que queda del TMEC y lo que se obtenga en la revisión del mismo en 2026, tiene que aprovecharse al máximo, mejorando sustancialmente la competitividad, la eficiencia, la productividad y la innovación tecnológicas.

8. Los programas de bienestar que se propone incrementar, al no haber recursos públicos, sólo se podrían financiar con más empleos, más producción, más eficiencia gubernamental, menos controles, más apertura y más conocimiento creativo.

9. Y ya un poco más al futuro, se requiere invertir en investigación, desarrollo tecnológico, en educación básica, superior y de postgrados.

10. Agregar también un inventario de lo que tenemos, de lo que nos falta y de lo que tengamos que traer del extranjero. Sobre esto, se tiene que evaluar nuestros recursos mineros y petroleros, recursos acuíferos, tierras aprovechables, bosques maderables, costas y litorales con sus recursos pesqueros y puertos, así como nuestros grandes recursos turísticos de mar y de montaña, los arqueológicos, médicos y de descanso y diversión.

Como se ve, algunos puntos pudieron aprovecharse mejor si a la inversión pública se agrega la inversión privada, la educativa y la social, conscientes de que el gobierno sólo no puede con el paquete.