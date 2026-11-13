El Plan México y las mypimes

Según la Coparmex, de 5.5 millones de mipymes que existen en el país, apenas 260,000 son atendidas por la banca tradicional. Ahí es donde el Plan puede marcar diferencia, y ya existen mecanismos concretos

Cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México en enero de 2025, la promesa era de gran calado: llevar al país al grupo de las diez economías más grandes del mundo, sustituir importaciones y elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Hoy, con los primeros balances en la mano, conviene evaluarlo con más precisión que el aplauso oficial o la crítica de catálogo.

Hay señales que merecen reconocerse. De acuerdo con fuentes fidedignas, la inversión histórica de 4,600 millones de dólares de Mercado Libre en el país para 2026, acompañada de 8,500 nuevos empleos directos. El gobierno también instaló formalmente los Comités de Promoción de Inversiones en las 32 entidades federativas, una estructura que busca destrabar trámites y reducir los tiempos de ejecución de los proyectos.

Pero los números generales no acompañan del todo. El Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó en su reporte sobre el clima de inversión que los resultados del Plan han sido mixtos, y advierte que el ritmo de crecimiento sigue siendo insuficiente. Por su parte, México Evalúa señala que la estrategia no está respaldada por un aumento de la inversión pública, sino que confía en que el sector privado impulse el crecimiento por su cuenta. La meta más visible —entrar al top 10 mundial— se aleja: aunque el programa planteaba escalar desde el lugar 12, México cerró 2024 en la posición 13 y descendió al lugar 15 en 2025, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional. Cuando se le pidió el porcentaje exacto de avance frente a las metas, el secretario Marcelo Ebrard respondió con balances generales en lugar de indicadores puntuales. Esa falta de un tablero público de seguimiento es, a mi juicio, el primer problema que el gobierno debería corregir.

Ahora, lo que más me interesa: las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). Representan 99.8 por ciento de las unidades económicas y generan alrededor de 71 por ciento del empleo en México, pero muchas aún no tienen acceso a su primer crédito bancario. Según la Coparmex, de 5.5 millones de mipymes que existen en el país, apenas 260,000 son atendidas por la banca tradicional. Ahí es donde el Plan puede marcar diferencia, y ya existen mecanismos concretos.

​El primero es el encadenamiento con compradores grandes. La lógica del Plan implica que los grandes distribuidores y tractores industriales saldrán a buscar proveedores nacionales, abriendo oportunidades para empresas de menor escala. El segundo son los programas de desarrollo de proveedores, como el que impulsa la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial junto con la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Secretaría de Economía en el sector automotriz. Este esquema selecciona potenciales proveedores nacionales —priorizando a las pymes—, les aplica un diagnóstico integral de capacidades sin costo y les ofrece capacitación y vinculación comercial, con la meta de integrar 50 empresas adicionales hacia el cierre de 2026.

El tercero es el financiamiento. El Plan fija la meta de incrementar el acceso al crédito para las mipymes en un 3.5 por ciento anual. Como ejemplo sectorial, el programa A Paso Firme ofrece financiamiento directo para la industria del calzado, con créditos de hasta 10 millones de pesos para hacer frente a la competencia desleal asiática. En el terreno exportador, el convenio entre el COMCE y Bancomext busca fortalecer la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

Ningún instrumento sustituye, sin embargo, la preparación interna. Un proveedor sin contabilidad formal, sin certificaciones de calidad o sin capacidad para cumplir volúmenes y plazos no entrará a estas cadenas, por más programas que existan. A los empresarios les recomiendo documentar su operación, solicitar el diagnóstico antes de que se agoten los cupos y llegar a la banca de desarrollo con proyectos bancables. A la autoridad le pido algo sencillo: publicar un tablero transparente de mipymes financiadas y de aquellas que siguen fuera del sistema. Sería la forma más honesta de demostrar que el Plan también es para ellas.