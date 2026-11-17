¿Hasta qué punto las decisiones que tomamos son realmente nuestras? Desde el menú de un restaurante hasta la contratación de un seguro, una inversión o la elección de un proveedor, la manera en que se presentan las alternativas influye en nuestras decisiones.
Nos gusta creer que decidimos de forma racional y objetiva. Sin embargo, una parte importante de nuestras decisiones está influida por el contexto, la manera en que se presentan las opciones y los atajos mentales que utilizamos para simplificar una realidad cada vez más compleja.
Imaginemos que un cliente recibe doce propuestas comerciales distintas, todas con diferentes precios, condiciones y beneficios. En lugar de sentirse satisfecho por tener tantas alternativas, probablemente termine confundido y posponga su decisión.
Ahora imaginemos que recibe únicamente tres opciones claras: una básica, una intermedia y una más completa, explicadas con sencillez, ventajas, costos y limitaciones.
Con frecuencia, la decisión no cambia por el contenido de la oferta, sino por la claridad con la que se comprende.
Estas ideas fueron desarrolladas por Richard Thaler y Cass Sunstein en su conocido trabajo sobre la arquitectura de las decisiones. Su planteamiento ayuda a entender cómo el diseño de las opciones puede influir en nuestra conducta sin eliminar necesariamente nuestra libertad de elegir.
La idea es simple: cada vez que organizamos alternativas, establecemos prioridades o diseñamos un proceso, influimos en la forma en que alguien decide.
Y en una empresa, eso ocurre todos los días, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello.
Cuando presentamos una cotización, elegimos qué información aparece primero, cómo explicamos el precio y cuáles beneficios destacamos. Todo ello influye en la percepción del cliente.
Lo mismo ocurre cuando una organización diseña contratos, programas de servicio, políticas de renovación o mecanismos de atención.
Pensemos en una empresa que ofrece tres niveles de servicio. Puede explicar claramente qué incluye cada alternativa, a quién va dirigida y cuál es su costo. De esta manera facilita que el cliente identifique la opción que mejor responde a sus necesidades.
Pero también podría presentar primero el plan más costoso, ocultar condiciones importantes en la letra pequeña o destacar beneficios secundarios para distraer la atención de aspectos más relevantes.
Ambas organizaciones están influyendo en una decisión. La diferencia es que una facilita la comprensión y la otra puede aprovecharse de la confusión.
La influencia es una herramienta neutral. Lo que determina su valor ético es si ayuda a las personas a decidir mejor o si aprovecha sus vulnerabilidades para conducirlas hacia una decisión que no habrían tomado plenamente informadas.
En las empresas familiares esta responsabilidad adquiere una dimensión especial. La reputación puede construirse durante décadas y deteriorarse con una sola decisión que haga sentir engañado a un cliente, proveedor o colaborador.
Vender bien no significa lograr que alguien acepte cualquier propuesta. Significa comprender sus necesidades y ofrecerle una solución cuyo valor pueda reconocer con claridad.
1. Simplifica sin ocultar
Ofrece alternativas claras, elimina complejidades innecesarias y facilita la comparación entre opciones.
Simplificar no significa esconder información relevante. Significa hacerla comprensible.
Si una propuesta implica costos adicionales, riesgos o condiciones especiales, estos deben explicarse de forma transparente y oportuna. Una decisión sencilla no debe convertirse después en una sorpresa desagradable.
2. Facilita la mejor decisión, no solamente la venta más grande
Cuando un cliente necesita una solución básica, no siempre conviene ofrecerle la más costosa.
Quizá la venta inicial sea menor, pero la confianza que se construye puede generar una relación comercial mucho más valiosa en el largo plazo.
Las empresas que piensan en relaciones duraderas entienden que la satisfacción de un cliente vale más que una operación aislada.
3. Revisa las opciones predeterminadas
Las personas suelen conservar la alternativa que aparece seleccionada por defecto o mantener una condición cuando modificarla implica esfuerzo.
Por ello, cuando una empresa establece renovaciones automáticas, paquetes predeterminados o procesos de contratación, debe preguntarse si esa configuración realmente beneficia al cliente y si puede modificarse con facilidad.
La comodidad es positiva cuando ayuda a tomar una buena decisión. Se vuelve cuestionable cuando se utiliza para restringir la libertad de elegir.