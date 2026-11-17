El verdadero arte de influir no consiste en lograr que otros elijan lo que nos beneficia, sino en construir las condiciones para que una buena decisión para ellos también genere valor para nosotros

¿Hasta qué punto las decisiones que tomamos son realmente nuestras? Desde el menú de un restaurante hasta la contratación de un seguro, una inversión o la elección de un proveedor, la manera en que se presentan las alternativas influye en nuestras decisiones.

Nos gusta creer que decidimos de forma racional y objetiva. Sin embargo, una parte importante de nuestras decisiones está influida por el contexto, la manera en que se presentan las opciones y los atajos mentales que utilizamos para simplificar una realidad cada vez más compleja.

Imaginemos que un cliente recibe doce propuestas comerciales distintas, todas con diferentes precios, condiciones y beneficios. En lugar de sentirse satisfecho por tener tantas alternativas, probablemente termine confundido y posponga su decisión.

Ahora imaginemos que recibe únicamente tres opciones claras: una básica, una intermedia y una más completa, explicadas con sencillez, ventajas, costos y limitaciones.

Con frecuencia, la decisión no cambia por el contenido de la oferta, sino por la claridad con la que se comprende.

Estas ideas fueron desarrolladas por Richard Thaler y Cass Sunstein en su conocido trabajo sobre la arquitectura de las decisiones. Su planteamiento ayuda a entender cómo el diseño de las opciones puede influir en nuestra conducta sin eliminar necesariamente nuestra libertad de elegir.

La idea es simple: cada vez que organizamos alternativas, establecemos prioridades o diseñamos un proceso, influimos en la forma en que alguien decide.

Y en una empresa, eso ocurre todos los días, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello.