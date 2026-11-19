La influencia puede abrir una puerta, pero sólo la confianza mantiene la relación.

Entender cómo deciden las personas no es únicamente una ventaja de negocio; también es una responsabilidad de liderazgo

De las ventas al liderazgo: también influimos dentro de la empresa

La arquitectura de las decisiones no se limita al área comercial. Un director influye cuando presenta un proyecto al consejo de administración. Un fundador influye cuando plantea alternativas para la sucesión. Un presidente del consejo influye cuando decide qué información reciben los consejeros y qué temas se analizan primero. En realidad, todo líder es un arquitecto de decisiones. Determina qué información se comparte, qué preguntas se formulan, qué alternativas se consideran y qué riesgos se evalúan. Por ello, la calidad de las decisiones de una organización suele reflejar la calidad del proceso mediante el cual fueron construidas. Incluso la forma de plantear una pregunta puede cambiar el rumbo de una conversación. No es lo mismo preguntar: “¿Quién está de acuerdo con esta propuesta?” que preguntar: “¿Qué ventajas, riesgos y alternativas debemos evaluar antes de decidir?” La primera puede impulsar una aprobación rápida; la segunda invita a la reflexión y al análisis. En las empresas familiares, donde convergen emociones, patrimonio, relaciones de poder y proyectos de largo plazo, estas diferencias son especialmente importantes. Un sistema sólido de gobierno corporativo debe procurar que las decisiones relevantes se tomen con información suficiente, alternativas razonables, responsabilidades claras y espacio para expresar desacuerdos. El objetivo no es eliminar la influencia, algo prácticamente imposible. El verdadero objetivo es hacerla visible, responsable y compatible con una deliberación honesta. Un buen líder no necesita controlar todas las decisiones. Necesita crear las condiciones para que las personas puedan tomarlas mejor.

La línea que separa influir de manipular

Aquí aparece la cuestión ética más importante. Si conocemos los sesgos y patrones de comportamiento de las personas, podemos utilizar ese conocimiento para ayudarlas a comparar opciones, evitar errores o tomar decisiones más informadas. Pero también podemos utilizarlo para explotar sus temores, su desconocimiento o sus limitaciones de información. La misma herramienta puede servir para orientar o para aprovecharse. Por ello, antes de diseñar una propuesta comercial, una política interna o una decisión estratégica, conviene formular tres preguntas: Transparencia: ¿la persona comprende realmente las condiciones relevantes de lo que está eligiendo? Libertad: ¿puede comparar, rechazar o cambiar de opción sin obstáculos injustificados? Beneficio: ¿la decisión también atiende sus intereses o únicamente favorece a quien la presenta? Hay una prueba adicional que rara vez falla: Si una propuesta necesita ocultar información para resultar atractiva, probablemente no es una buena propuesta. Estas preguntas no eliminan todos los dilemas, pero ayudan a distinguir una influencia responsable de una estrategia manipuladora. La ética empresarial no consiste solamente en cumplir la ley. También implica preguntarnos si utilizamos nuestra ventaja de conocimiento para crear valor o para aprovechar la vulnerabilidad de otros. A largo plazo, la confianza es un activo que ninguna técnica de persuasión puede sustituir.

Lo que puedes aplicar desde hoy

No es necesario contratar especialistas ni desarrollar estudios complejos para comenzar. Basta con revisar una decisión cotidiana dentro de la empresa. Analiza una cotización, una propuesta comercial, un procedimiento de atención o una política interna y pregúntate: ¿Las opciones son fáciles de comprender y comparar? ¿Los costos, beneficios y limitaciones son evidentes? ¿Estamos recomendando lo que el cliente necesita o lo que más nos interesa vender? ¿Puede decidir libremente sin sentirse presionado? ¿Aceptaríamos que alguien nos presentara una propuesta exactamente de la misma manera? Esta última pregunta suele ser la más reveladora. ¿Aceptaría yo esta forma de influir si estuviera del otro lado de la mesa? Si la respuesta es sí, probablemente estamos construyendo relaciones sobre bases sólidas. Si la respuesta genera incomodidad, es momento de revisar el diseño de nuestras decisiones.

La confianza también se diseña