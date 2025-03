Todos hemos experimentado cómo la música tiene el poder de transformar nuestro ánimo, sensibilidad, inteligencia, afectos y emociones... ¿Energizo este poder?

En los videos preventivos subidos a las redes para promover el concierto protagonizado por Anastasya Petrishak, resaltó su mensaje en torno al poder integrador de la música: “Tengo muchas ganas de tocar para mis amigos mexicanos, especialmente ahora, la música tiene un increíble poder para unir a las personas y dar energía positiva”.

Asimismo, subrayó: “He decidido seguir adelante con este concierto, a pesar de los desafíos y el malestar que enfrenta la región de Sinaloa. Creo en el poder de la música para unirnos, para sanar y elevar. ¡El 21 de marzo voy a interpretar The Four Seasons, de Vivaldi, en Culiacán, México! ¡Esta obra maestra es un viaje a través de la belleza y el poder de la naturaleza y nos recuerda la esperanza que cada nueva temporada trae! No puedo esperar para compartir esta noche especial contigo. ¡Nos vemos allí!”.

Otro gran violinista y director de orquesta universal, Yehudi Menuhim, nacido en Estados Unidos, pero con nacionalidad suiza y británica, aunque era de origen ruso y ascendencia judía, señaló:

“Hacer música, no es sólo tocar y cantar, también consiste en escuchar. Aprendiendo desde pequeño a escuchar a los demás, el niño descubre a los demás, el niño descubre lo que es la tolerancia y se protege de los instintos bárbaros. La música debería pertenecerle, como el aire, el agua y la leche, ya que a nuestros ojos forma parte de los derechos humanos. Representa una fuerza desconocida en la sociedad, capaz de hacer mover las cosas. Abrir la mente a la capacidad de creación de cada uno y liberar los talentos: he aquí el papel del artista”.

Creo que todos hemos experimentado cómo la música tiene el poder de transformar nuestro ánimo, sensibilidad, inteligencia, afectos y emociones.