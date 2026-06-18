El poder del CJNG

El Ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero esta organización criminal mantiene su mismo poder y presencia en México y a nivel internacional.
El CJNG tiene presencia en todos los estados de la República, en unos a través de sus propias estructuras, y en otros, vía las alianzas con grupos criminales locales. En el ámbito global tiene presencia en 40 países de los cinco continentes.
En México mantiene alianzas con Guerreros Unidos, que opera en Morelos, Guerrero y Oaxaca; Tren de Aragua, que opera en Chiapas y Chihuahua; Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato; Familia Michoacana, que opera en Michoacán, Estado de México y Guerrero; y Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, que operan en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
La estrategia del CJNG contempla, además de una agresiva política de alianzas con organizaciones locales, la eliminación de competidores en los espacios donde ejercen su control, la constante expansión territorial y el sometimiento de gobernadores, presidentes municipales y legisladores.
El campo de sus “negocios” abarca una gama muy amplia, más de 20 giros, pero concentran su actividad, a nivel internacional, en el trasiego de fentanilo, heroína y metanfetaminas.
Y a nivel local comercia con drogas, pero sus actividades más rentables están en negociar y controlar a gobiernos estatales y municipales (obra pública, compras ...), la extorsión, cobro de piso, el fraude, la trata de personas, la piratería y el robo de combustibles (huachicol).
En cuatro o cinco estados, el control territorial lo convierte en el gobierno real, en una gran cantidad de municipios y también en esas entidades federativas. Al final, ellos son los que deciden quién es el Presidente Municipal, e influyen de manera decisiva, a través de recursos, a que se elija el Gobernador con el que ellos pactaron.
Hay que reconocer que el Ejército, en colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos, localizara y abatiera a “El Mencho”, el líder del CJNG, pero hay que ser realistas y saber que eso pudo por un momento debilitar a la organización, pero de inmediato esta se recuperó y sigue operando a plenitud.
Hay evidencia histórica que prueba que abatir a los más grandes capos no necesariamente colapsa a la organización, y lo que ahora pasa con el CJNG es una prueba más. La estrategia para derrotar a los grupos del crimen organizado requiere ser integral y articular muchos componentes.
Un ejemplo exitoso de la aplicación de la estrategia multidimensional que se requiere es la que se implementó en Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira Valdez (2011-2017), que se recoge en el libro Jaque Mate al crimen organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional, para la paz (Planeta, México, 2022).