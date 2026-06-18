El poder del CJNG

Hay evidencia histórica que prueba que abatir a los más grandes capos no necesariamente colapsa a la organización, y lo que ahora pasa con el CJNG es una prueba más

El Ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero esta organización criminal mantiene su mismo poder y presencia en México y a nivel internacional.

El CJNG tiene presencia en todos los estados de la República, en unos a través de sus propias estructuras, y en otros, vía las alianzas con grupos criminales locales. En el ámbito global tiene presencia en 40 países de los cinco continentes.

En México mantiene alianzas con Guerreros Unidos, que opera en Morelos, Guerrero y Oaxaca; Tren de Aragua, que opera en Chiapas y Chihuahua; Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato; Familia Michoacana, que opera en Michoacán, Estado de México y Guerrero; y Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, que operan en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

La estrategia del CJNG contempla, además de una agresiva política de alianzas con organizaciones locales, la eliminación de competidores en los espacios donde ejercen su control, la constante expansión territorial y el sometimiento de gobernadores, presidentes municipales y legisladores.

El campo de sus “negocios” abarca una gama muy amplia, más de 20 giros, pero concentran su actividad, a nivel internacional, en el trasiego de fentanilo, heroína y metanfetaminas.

Y a nivel local comercia con drogas, pero sus actividades más rentables están en negociar y controlar a gobiernos estatales y municipales (obra pública, compras ...), la extorsión, cobro de piso, el fraude, la trata de personas, la piratería y el robo de combustibles (huachicol).