La estrategia de utilizar encuestas como arma política conlleva el riesgo de desincentivar la participación de aquellos que ven su voto como redundante o fútil, un efecto contrario al deseado por las democracias saludables

¿Qué miden realmente

las encuestas?

Aunque pueda parecer obvio, las encuestas no predicen votos futuros; miden la intención de voto en un momento dado. Este matiz es esencial, ya que refleja no tanto un compromiso firme de acción, sino una inclinación temporal que puede o no materializarse el día de la elección. Su capacidad para predecir depende de muchos factores, incluidos los cambios en la opinión pública y la participación electoral efectiva.

La distancia entre la intención de voto y el acto de votar es significativa, revelando un espacio donde factores como la apatía, el olvido o las barreras logísticas pueden influir decisivamente en la participación electoral efectiva.

Las encuestas también enfrentan el desafío del fenómeno de la conformidad, donde las respuestas que consignan pueden estar más influenciadas por la percepción de lo que otros piensan que por convicciones personales auténticas, distorsionando así la verdadera intención de voto. Sin embargo, frente a la soledad de la boleta la personas suelen atender sus propias convicciones que guían sus decisiones de voto, por eso es fundamental mantener la secrecía del sufragio.

La cultura cívica juega un papel crucial en la interpretación de los datos de las encuestas, destacando la brecha entre la intención de participación democrática y la acción real de votar.

En realidad el hecho de que las personas digan que irán a votar, pero al final no lo hagan es un triunfo al menos conceptual de que en México las personas son demócratas pues consideran que ir a votar es fundamental para la subsistencia democrática, lo cual es verdad y por ello es una buena noticia.

Sin embargo, también se debe considerar que los rasgos de cultura cívica no son homogéneos. Veamos un ejemplo: según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, las mujeres mayores de 15 años simpatizan menos con Morena (18 por ciento) que los hombres, quienes respaldan a Morena en un 25 por ciento, sin embargo, las mujeres votan en promedio 8 por ciento más que los hombres.

Un rasgo revelador, lo constituye que casi un 50 por ciento de las personas mexicanas dijo no simpatizar con ningún partido, siendo las mujeres el mayor porcentaje en esta categoría.

Aunque durante las encuestas muchas personas expresan su deseo de participar en el proceso electoral, la realidad muestra a menudo una discrepancia notable, afectando así la precisión con que las encuestas intentan predecir el futuro.

Los datos demuestran variaciones significativas en la participación electoral según el género y la edad, con tendencias que reflejan no solo diferencias culturales sino también la eficacia de distintas estrategias de movilización.

Un aspecto positivo es la percepción generalizada del voto como un medio para influir en el cambio gubernamental, aunque esta percepción varía considerablemente entre diferentes segmentos de la población.