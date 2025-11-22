¿El poder y el dinero sacan la verdadera personalidad?

...después de investigar la llegada de Villeda a la SCJN, ésta se hizo acompañar por personas cercanas, asegurándoles puestos relevantes sin que al parecer estas personas cumplieran con sus encomiendas o respetaran sus horarios de trabajo

Hay quienes dicen que el dinero o poder sacan la verdadera personalidad de las personas y en la política de nuestro país podemos encontrar ejemplos de sobra y aunque generalmente nos centramos en los puestos más “relevantes”, ahora voltearemos a ver puestos que quizá no sean tan llamativos pero vale la pena hacerlo, en este caso será a Karina Villeda quien según sus redes sociales a partir del mes de septiembre se convirtió en “coach en liderazgo consciente”, anteriormente se desempeñó como Jueza en Chiapas, y a partir de dicho mes de septiembre en sus videos se puede apreciar dando consejos de vida, dichos videos son realizados dentro de su oficina en la SCJN, ya que también desde septiembre fue nombrada como Directora del Centro de Documentación y Análisis del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la SCJN, esto según una investigación publicada de la periodista Peniley Ramírez, quien señala que Villeda no tiene experiencia en archivos según su currículum, después de la investigación publicada la Directora presentó su renuncia, señalando que no quería afectar la imagen institucional aceptando que grababa dichos videos en su oficina y los borró de su cuenta, incluso le escribe una carta a la periodista y señala que sus actividades de coaching emocional forman parte de su vida privada y que cometió un error.

La periodista, posterior a esto, continúa su investigación y publica una nueva columna donde señala que después de investigar la llegada de Villeda a la SCJN, ésta se hizo acompañar por personas cercanas, asegurándoles puestos relevantes sin que al parecer estas personas cumplieran con sus encomiendas o respetaran sus horarios de trabajo, se señala que una de estas personas era quien al parecer grababa dichos videos, y que a sus subordinados los ponía a hacer cosas que no correspondían con su puesto como a su chofer quien al parecer lo ponían a lavar loza. La periodista investiga también su paso como Jueza en Chiapas, y encuentra que solicitaba a sus subordinados que le recolectaran comprobantes de comidas para poder cobrarlos por su parte, incluso señala la periodista que varios de sus colegas presentaron una licencia colectiva y una queja que aún se encuentra en investigación.

Lo de la investigación no se puede afirmar, pero sí se puede afirmar que por su paso en la SCJN se utilizó tiempo y recursos para promoción personal, además de que, si también es cierto lo referente a la contratación de sus allegados, pues se estaría constatando una práctica que se ha buscado erradicar, por lo menos de palabra en esta nueva SCJN, ¿ahora bien, cuál es el mensaje que se envía a la ciudadanía? Ya que la renuncia se presenta no por una investigación de la SCJN, sino derivada de una investigación periodística y es la propia Villeda quien presenta su renuncia de manera “voluntaria”. ¿Será que si no se realiza esta investigación seguiría en su puesto?

Volteemos ahora al Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador (¿le suena el apellido?) quien, al hablar de los desaparecidos en su estado, señaló que algunos son como la canción: “andan de parranda”. ¿Le parece adecuado el comentario en un estado que registró 4 mil 807 personas desaparecidas? ¿Le parece empático? Repito, hay quienes dicen que el dinero o poder solamente saca la verdadera personalidad de las personas.

Un ejemplo más, son cientos o miles de deportistas que se van a la política y “manchan” su imagen, en este caso, Rommel Pacheco es acusado de mentir en sus declaraciones patrimoniales de 2020 a 2025, ocultar terrenos, ingresos y despojar de una casa en Mérida a su expareja, la también ex deportista Paola Espinosa. Estas acusaciones deben de investigarse y resolverse conforme a derecho, la política no debe de servir como manto protector, aunque al parecer a Cuauhtémoc Blanco le ha servido.

Cambiando de tema, el pasado 14 de noviembre de este año, se publicó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de diversos ordenamientos legales, en materia de homologación normativa relativa al Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¡atentos abogados!

PD 1. Está programado para pasado mañana un paro nacional por parte de transportistas y campesinos, bloqueando carreras en el país, tomarán aduanas, esto derivado de la inseguridad y de la falta de apoyos. En caso de que se realice, ¿cree que se descalifique la protesta?

PD 2. Quien al parecer “pronto” saldrá libre es el otrora Gobernador de Veracruz, Javier Duarte quien en 2018 fue sentenciado a 9 años de prisión y ha solicitado el beneficio de libertad anticipada, ¿cree que regresará a la política? ¿Si así lo hace con qué partido cree que regresaría?

PD 3. La mexicana Fátima Bosch gana el concurso de Miss Universo, enhorabuena para la ganadora.