El poeta del piano

Frederic Chopin, figura central del romanticismo, escribió obras que alcanzan un gran virtuosismo emocional y poético en el piano. Vivió pocos años, 1810-1849, pero dejó un inmortal legado de exquisita sensibilidad, envuelto en una honda melancolía por su natal Polonia. Radicó en París y escribió una enorme obra para piano, varios estudios y dos conciertos para piano y orquesta, cuando contaba con 20 años.
Íñigo Pirfano recomendó escuchar el segundo movimiento -Larghetto- del segundo concierto para piano y orquesta, que suscitó la admiración de Schumann y de Liszt, el cual “fue inspirado por la pasión que el compositor sentía por una joven estudiante de canto del Conservatorio de Varsovia. El sentimiento le duró unos seis meses, sin que llegara a cruzar una sola palabra con ella”. La dama en cuestión era la soprano Konstancja Gładkowska.
Al escribir a su amigo Tytus Woyciekowski, Chopin explicó este movimiento íntimo y romántico: “No pretende crear un efecto poderoso, sino más bien un romance, tranquilo y melancólico. Debe dar la impresión de alguien que mira con ternura hacia un lugar que evoca mil recuerdos felices. Es una especie de ensoñación a la luz de la luna en una hermosa tarde de primavera... Involuntariamente, algo ha entrado en mi cabeza a través de mis ojos y me gusta acariciarlo”.
George Sand precisó sobre Chopin: “Era hombre de mundo por naturaleza, no de un mundo demasiado oficial y numeroso, sino del mundo íntimo, de los salones de veinte personas, de los momentos en que la mayoría ya se ha ido y en que los íntimos se agrupan en torno del artista para arrancarle con cariñosa insolencia lo mejor de su inspiración. Era entonces cuando él daba todo su genio y su talento”.
¿Me subyuga y seduce la poesía del piano?