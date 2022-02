El Presidente necesita un amigo

El Presidente hizo mal, no hay otra manera de verlo, él no es un particular, es una autoridad, es un funcionario público y Carlos Loret de Mola no es un funcionario de gobierno el cual necesita explicar de donde ha obtenido su fortuna, hay otros que sí necesitan hacerlo aunque se nieguen, el tema es delicado, no podemos decir que es alguna ocurrencia del Presidente, no cuando el Presidente dedica tiempo y recursos para atacar a un periodista la misma semana que asesinaron a Heber López Vázquez, siendo lamentablemente el sexto periodista asesinado en menos de 2 meses.

La próxima semana se celebrará el Día del Amor y la Amistad, día que sirve para recordar aquellas amistades sinceras que nos proporciona la vida y a las personas que nos aman. La amistad es algo que no es fácil de encontrar, por lo menos las verdades amistades, las que están en las buenas, en las malas, las que te aconsejan y las que te dicen cuando estás equivocándote, espero que Usted tenga la fortuna de tener alguien así.

Lamentablemente no todos tienen la fortuna de tener una verdadera amistad, de hecho, creo que nuestro Presidente necesita urgentemente una, ya que esta semana dedicó sus mañaneras no solo a pelear contra España (pelear con fantasmas), sino a atacar a un periodista, específicamente a Carlos Loret de Mola, el cual fue quien sacó la nota sobre las casas donde vive y vivió el hijo del Presidente en Houston, y esta semana el Presidente señaló: “Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto ni siquiera periodista, que nos diga cuánto gana? Y mostró una tabla en donde se apreciaba unos ingresos del periodista en el año 2021 y los ingresos del Presidente en el año 2021, siendo los del primero supuestamente por 35 millones y del Presidente por 2 millones, posteriormente señaló: “Voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes nada más esto por lo pronto, por ahora y lo hago porque está de por medio la transformación”. También mencionó que esa información la obtuvo a través de “gente que le ayuda”.

Alguien que fuera un verdadero amigo le hubiera dicho al Presidente: “Andrés Manuel, no te enganches, tú eres el titular del Ejecutivo de un país, no puedes hacer lo que tú quieras, tú lo sabes. Al hacer pública esa información violas lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de guardar la secrecía de la información a la que tenga acceso en razón de tu cargo, el artículo 6º de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la privacidad de los individuos así como el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece la obligación de las autoridades fiscales de garantizar la confidencialidad de la información fiscal que tengan, por lo cual estimado amigo te pido que no lo hagas. Acuérdate de lo dicho por Benito Juárez, tu político ideal, sí, ese que me has contado una y otra vez que te gustaría que te recordaran como a él; “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”. Por lo cual estimado amigo, te pido que reconsideres y no vayas a hacer pública esa información”. No sé si el Presidente lo habría escuchado, pero un verdadero amigo se lo hubiera dicho.

Por su parte, el periodista a través de su cuenta de Twitter expresó: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en televisa... donde dejé de trabajar en 2019”.

El Presidente hizo mal, no hay otra manera de verlo, él no es un particular, es una autoridad, es un funcionario público y Carlos Loret de Mola no es un funcionario de gobierno el cual necesita explicar de donde ha obtenido su fortuna, hay otros que sí necesitan hacerlo aunque se nieguen, el tema es delicado, no podemos decir que es alguna ocurrencia del Presidente, no cuando el Presidente dedica tiempo y recursos para atacar a un periodista la misma semana que asesinaron a Heber López Vázquez, siendo lamentablemente el sexto periodista asesinado en menos de 2 meses.

Para terminar, todo esto sucedió después de que se publica el Índice de Democracia 2021 de “The Economist” en donde nuestro país ya no es considerado una democracia defectuosa, sí como un régimen híbrido en camino al autoritarismo. ¿Sabe qué es un estado autoritario? Esperemos no descubrirlo a la mala.

PD 1. Pelear contra periodistas, pelear contra otros países ¿cómo se traduce eso en beneficio para Usted? ¿O para mí?

PD 2. El Presidente ha atacado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esta semana demostró que no sabe que hace dicho Instituto ya que señaló que pediría que verificaran unos datos al SAT.

PD 3. ¿Entonces habrá Carnaval o no?