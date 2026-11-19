Por fin el dirigente del Partido Acción Nacional en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, le quita el cascabel al gato de la eventual alianza opositora entre el albiazul y el Revolucionario Institucional al clarificar que la candidatura al Gobierno del Estado le corresponderá a Paloma Sánchez Ramos o Mario Zamora Gastélum, según lo determine la cúpula del tricolor. Es el emergente ejercicio de honestidad política que demuele el muro de ambiciones que obstruía las negociaciones en pos de la coalición.

También en lo otro, las postulaciones a presidentes municipales y diputados federales y locales, precisa que se realizarán mediante el cotejo de competitividad electoral de los aspirantes y ello hace posible anticipar que tendrán mayor grado de dificultad las nominaciones para alcaldías y curules en las cámaras federal y estatal donde abundan las cartas fuertes de los dos partidos. A ver si consiguen prestada la lámpara con la que Diógenes buscaba personas de virtud, sinceridad e integridad genuinas.

Lo expuesto por Ortiz Hernández desenreda la madeja de complicaciones que tendía a embrollarse debido a personajes, factores y tribus panistas que consideran aberración el hecho de reconstruir al prianismo para presentarse en las votaciones del 6 de junio de 2027. Son la militancia tradicional que se aferra a el dicho de que “PAN que no sabe a PAN, pues no es PAN”, sin embargo, queda resuelta la disyuntiva de que al ir por separados los dos partidos caminarían, de seguro, hacia el rotundo fracaso electoral.

Cuando el tiempo apremia a superar los titubeos del quién y cómo y del yo soy mejor que el otro, y tomar determinaciones firmes y viables, queda eliminada también la contingencia de que Paola Gárate Valenzuela sea la abanderada del PRI y PAN a la titularidad del Ejecutivo estatal en ese experimento que le desvanecería a la todavía priista la tintura tricolor y la pintaría de añil. Ese tanteo de simpatías lo podría calar la mancomunidad prianista en caso de postularla para Edil o escaños en la Cámara de Diputados y Congreso del Estado con el correspondiente control de daños.

Para gobernar Culiacán, por ejemplo, el PRI tiene como carta fuerte a Érika Sánchez, de incuestionable popularidad; el PAN cuenta con Roxana Rubio que sería una especie de concesión para al panismo duro que desaprueba la alianza con las huestes de “Alito” Moreno, y como tercera en discordia pues allí está Paola Gárate de larga trayectoria en el Revolucionario Institucional y de reciente coqueteo con los factótums de Acción Nacional.

En Mazatlán, donde hipotéticamente también le corresponderá al PAN la candidatura, entre los perfiles azules a la Alcaldía resalta el de Guillermo Romero, quien perdió la elección al mismo cargo en 2024, aunque según las encuestas le sacan ventaja hasta el momento los pretensos morenistas Estrella Palacios, Carlos Escobar y Édgar González, así como Fernando Pucheta, del Partido Verde.

Pero el blanquiazul también tiene el pastel de las diputaciones para repartirlo, por ejemplo, a Ortiz Hernández y Wendy Barajas en lo federal y Evaristo Corrales y el neopanista Jesús Estrada Ferreiro en lo local. Habrá que ponerles bastante atención a las candidaturas al Congreso de la Unión donde los dirigentes nacionales del PRI y PAN, Alejandro Moreno Cárdenas y Jorge Romero Herrera, le quieren quitar el control a Morena. Una vez dilucidada la postulación a la Gubernatura vendrán las trifulcas en la probable alianza opositora por los demás puestos disponibles.

Así las cosas, la gran incógnita a despejar consiste en que primero el PRI disipe con bastante margen de credibilidad la duda de candidata o candidato. En el dilema de más vale malo por conocido que bueno por conocer está la fórmula para que la coalición con el PAN no solamente zanje las pasiones desbordadas sino contribuya a generar expectativas de mejoría en la intención del voto que estará sujeta al profundo escudriñamiento al que será sometido el sufragio.

¿Paloma Sánchez o Mario Zamora a la Gubernatura de Sinaloa por el bloque PRI-PAN? Moreno Cárdenas está obligado no únicamente a tomar la decisión sino lo principal es que deberá explicársela con peras y manzanas a las escépticas bases priistas, a los recelosos coaligados panistas y sobre todo a electores que ya le encuentran un tufo raro a tal mezcolanza. Y sí: el “destape” en el PRI además de transparente no debe causar la impresión de dar atole con el dedo.

Reverso

Zamora no es el gavilán,

que toma y suelta sus presas,

ni Sánchez considera en su plan,

ser Paloma de alas tiesas.