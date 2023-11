santamar24@hotmail.com

Morena a nivel nacional madrugó con las pre precampañas de sus corcholatas y obligó a los tres partidos a imitarlos, ahora el frente amplio mazatleco madruga a Morena, pero sin que este haya reaccionado para apresurar la selección de sus candidatos.

El PRIAN ha encontrado una estrategia municipal, que quizá sea nacional, para adelantarse a las campañas locales para las elecciones de 2024. Mazatlán es un caso.

En efecto, al mismo tiempo que promueven a la alicaída Xóchitl, se autopromueven Guillermo Romero, para la alcaldía; Juan Alfonso Mejía López, para una diputación federal, y Martín Pérez para la diputación local. En realidad, el objetivo es la promoción de las candidaturas locales, a pesar de que oficialmente aún no las obtienen. No obstante, ellos mismos lo han revelado, llegaron a un acuerdo con la ingeniera Gálvez y los líderes del triunvirato frentista para ser los elegidos para los cargos señalados.

Así como Morena a nivel nacional madrugó con las pre precampañas de sus corcholatas y obligó a los tres partidos a imitarlos, ahora el frente amplio mazatleco madruga a Morena, pero sin que este haya reaccionado para apresurar la selección de sus candidatos. Si siguen al pie de la letra sus tiempos los tendrán formalmente hasta abril, aunque antes podrían conocerse los nombres de quienes hayan ganado las encuestas para ser candidatos. Es decir, si Morena no apresura sus ritmos en los municipios el PRIAN y su chícharo PRD, les van a llevar varias semanas de campaña.

No deja de ser risible que quienes han acusado a Morena de ser antidemocráticos, autoritarios y verticalistas, ahora están decidiendo las candidaturas de manera totalmente cupular, con el agravante de que, incluso, así están actuando a la hora de escoger las candidaturas locales y no tan solo las federales, tal y como vemos en Mazatlán o en la Ciudad de México. En la capital impusieron rudamente al panista Santiago Taboada ignorando a otros aspirantes, como el priista Rubalcava. Ni el PRI en sus momentos más autoritarios se vio que el Presidente de la República moviera el dedo para nombrar a los candidatos municipales, y ahora Xóchitl, siendo apenas candidata, de la mano de Moreno, Cortés y Zambrano, están destapando a sus preferidos en las localidades.

Lo que también es risible, y a la vez tenebroso, es que a nivel local, el frente PRIANPRD, ahora se alíe al PAS, cuando han acusado a este, no tan solo de utilizar y saquear a la UAS, sino de sostener, junto a Morena, vínculos extraños con agentes políticos informales y poderosos que, según el PRIANPRD, hicieron ganar en Sinaloa a la alianza Morena-PAS en 2018. No cabe duda que en el PRIANPRD confirman que están ayunos de cuadros al recurrir desesperadamente a la alianza local con el PAS. Y si desechan a Sergio Esquer, o a Mario Zamora, como candidato a Senador del Frente, van a optar por la sabia opción, democrática, consecuente, mesurada y honrada, del dueño del PAS-UAS. Consecuentes con sus trayectorias los frentistas ahora defienden y se alían a la universidad-partido. ¡En Morena van a estar muy contentos de que así sea!

Por otra parte, no deja de ser grotescamente revelador, que los dirigentes del PRIANPRD, en la conferencia donde anunciaron su alianza con el PAS hayan inmiscuido a la UAS. Es decir, saben perfectamente, que el PAS depende totalmente de la UAS, y por eso lo hicieron. Reconocieron implícitamente que la UAS es utilizada como instrumento político por al PAS. Fue cínico o infantil.

Y, siguiendo con la risa, no dejan de sorprender los constantes traspiés y contradicciones de Xóchitl Gálvez. No hay semana que no los cometa. El último fue la alegre e inmediata felicitación a Milei, el Presidente electo de Argentina, identificado tanto por intelectuales y políticos liberales serios como un individuo totalmente fuera de la realidad y la cordura, más cercano a un pensamiento facistoide que, incluso, a un neoliberalismo radical. La candidata frentista le dijo a Milei en un mensaje electrónico:

“¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países! El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al Presidente electo Javier Milei”.

¿Milei es un nuevo viento para mejorar América Latina con las desquiciadas ofertas electorales que hizo para Argentina? Incluso intelectuales mexicanos cercanos a Xóchitl pronostican un rotundo e inmediato fracaso.

Lo peor para Xóchitl es que Milei la ignoró. Invitó a Eduardo Verástigui, la figura más conocida de la ultraderecha mexicana y severo crítico de la candidata frentista, a su asunción al poder y no a la hidalguense. Esa sí es una afrenta a la aprontada. Y no la invitó porque Milei está en contra de todo programa social y Xóchitl dice que mantendría los de la 4T. No la invitó porque Xóchitl apoya el aborto y Milei lo rechaza. Milei es antifeminista y Xóchitl dice serlo. Milei quiere desaparecer el Banco Central y a la hidalguense no se le ocurriría desaparecer el Banco de México. Milei odia a las izquierdas, y Xóchitl dice que fue trotskista y se apoya en el PRD que se dice de izquierda.

La ingeniera Gálvez está pésimamente asesorada o sigue ignorando lo que le aconsejan. Observadores cercanos a su desempeño sostienen que ella toma casi todas las decisiones, no es paciente para escuchar a quienes más saben de temas que desconoce o sabe muy poco.

No obstante que la desesperanza cunde en periodistas e intelectuales que simpatizan con Xóchitl porque la ven sola y cada vez más errática, en Sinaloa el evento donde se anunció la alianza política del PAS con la troika rojacelesteamarilla mostró a sus miembros radiantes, y a Melesio Cuén, en su más reciente máscara política, regresando al sello político donde realmente pertenece, exultante, convencido de que va a ser el salvador del neoliberalismo sinaloense. Hace dos años pensó que lo era del populismo moreno.