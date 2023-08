jesusrojasriver@gmail.com

Las encuestas serán con el modelo de ‘urna simulada’, y el encuestador llevará de acompañantes a un representante de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña si es que para ese momento, el precandidato del PT, no ha decidido declinar por alguien.

El próximo 27 de agosto terminará el peregrinar de las corcholatas en un cónclave que será el punto de partida para la medición final, mediante estudios demoscópicos -encuestas-, para definir al abanderado presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional.

El domingo que viene, cuatro casas encuestadoras previamente sorteadas, darán a conocer a los pre-candidatos y sus representantes la metodología de los levantamientos y las secciones electorales en donde se aplicarán los cuestionarios. Esta información será muy importante para cada una de las corcholatas porque, cada una de ellas, tendrá derecho a presentar un “observador” que acompañará a los encuestadores para garantizar la imparcialidad del proceso.

Las encuestas serán con el modelo de “urna simulada”, y el encuestador llevará de acompañantes a un representante de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña si es que para ese momento, el precandidato del PT, no ha decidido declinar por alguien.

En la semana, Ricardo Monreal “evitando la posibilidad de un conflicto mayor”, declinó a la participación de su encuestadora -que le correspondió mediante sorteo- para dar paso a una de las empresas sugeridas por el ex canciller Marcelo. “Lo hice para que el juego no se decantara por el conflicto, y también como un voto de confianza a la comisión de encuestas y a la dirigencia de Morena” escribió el ex coordinador de los senadores morenistas en su columna “Antilogía” del periódico Milenio.

Esta posibilidad de conflicto a la que se refiere Monreal, sigue latente, sobre todo cuando las últimas encuestas publicadas en medios nacionales, marcan una ventaja “inalcanzable” de Sheinbaum con el resto de los competidores.

A menos de 5 días de que comience la medición final de los candidatos y la candidata del Presidente, Consulta Mitofsky pone a Claudia con 35 por ciento, Ebrard con 27 por ciento y Adán Augusto con 20 por ciento. Electoralia coloca a la ex jefa de gobierno con 39 por ciento, Marcelo con 28 por ciento y Adán Augusto con 13 por ciento. Mendoza Blanco y Asociados da a Claudia 49 por ciento, Ebrard con 22 por ciento y al ex Secretario de Gobernación con 9 por ciento. La encuestadora Enkoll dice que Claudia Sheinbaum tiene el 44 por ciento de preferencia efectiva mientras que Ebrard llega a 28 por ciento y Adán Augusto 13 por ciento. De Noroña, Velasco y Monreal ni sus luces.

¿Qué podría hacer cambiar la tendencia? Nada, nada a menos que violentando todo el proceso interno, los candidatos y la candidata, una vez conocidas las seccionales que servirán de muestra para el levantamiento de las encuestas, urden una operación masiva para “tapizar” las colonias, barrios o comunidades que abarquen las secciones, hagan barridos casa por casa para tratar de “influir” en la respuesta de las y los encuestados y por supuesto, se avienten una de esas “marranadas” que no son ajenas a la torcida cultura política de los partidos mexicanos, máxime en aquellos que tienen el ADN mitocondrial del Partido Revolucionario Institucional.

En Morena el problema no es el método, sino los actores políticos y las mañas con las que aprendieron a competir por el cargo más preciado, que, a decir de ellos mismos, es la antesala de la silla presidencial. Si juntos se animaron a violar la ley anticipándose en un proceso electoral fuera de todo orden legal, todo se podría esperar de ellos. Son lobos y al aullido están impuestos. Luego les seguimos...