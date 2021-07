‘El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor’.

Infinidad de escritores han ponderado la importancia y el placer que brindan los libros, como plasmó Rubén Darío: “El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”.

De igual forma, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, en Romance del Libro Bello, escribieron: “Amigo de los amigos, huésped de predilección, eres amigo y maestro, confidente y confesor, compañero en las vigilias, en la pereza, aguijón; en la soledad, recreo, y en los caminos mentor”.

Sin embargo, hoy es común quejarse porque muchos jóvenes no gustan de la lectura. ¿Cómo motivarlos a leer? ¿Cuál es el propósito de la lectura?

El 13 de septiembre de 2020 se publicó en la página web Punto Estado de México un texto firmado por Nefertiti Madisson Pipila, donde dice que un alumno le preguntó al maestro sobre el propósito de la lectura, porque se le olvidaba lo que había leído.

El maestro no respondió al instante, pero aprovechó que fueron al río y le pidió al alumno que trajera agua en un colador viejo y sucio. El alumno dudó de la cordura del maestro, pero accedió a su pedido. No obstante, cada vez fracasó en su intento.

Desalentado le dijo al maestro “No puedo conseguir agua con ese colador. Perdóneme, es imposible y he fallado en mi tarea”.

“No, no has fallado, le respondió. Mira el colador, ahora brilla, está limpio... Cuando lees libros eres como un colador y ellos son como agua de río. No importa si no puedes guardar en tu memoria toda el agua que dejan fluir en ti... los libros limpiarán tu mente y espíritu, y te convertirán en una persona mejor y renovada. Este es el propósito de la lectura”.

¿Cumplo con este esencial propósito?