El regreso de Clouthier

En febrero de 2012 el entonces Diputado Manuel Clouthier Carrillo, legislador plurinominal por la 1ra. circunscripción, renunciaba a la bancada panista por diferencias irreconciliables con Gustavo Madero, entonces dirigente nacional del albiazul, quien meses antes le negó el registro a la Senaduría, el tema que terminó en tribunales dándole la razón al hijo de “El Maquío”. Se fue del PAN a su manera, denunciado vicios y abusos de la dirigencia, dijo entonces que: “el PAN era el nuevo PRI”.

Años antes, Manuel fue invitado a ser parte de la lista de diputados federales “pluris” sin tener militancia panista, era como hoy, un ciudadano sin partido con el respaldo de cámaras empresariales, la vieja guardia del PAN y organismos sociales que desde entonces le reconocen lo que hasta la fecha no ha perdido, ser un hombre de palabra.

La salida de la bancada del PAN supuso para muchos la derrota moral de Manuelito, desde las vísceras de la institución política lo condenaron tachándolo de “apóstata” panista, de malagradecido e incongruente, más de alguno de los “líderes” locales y nacionales del partido le vaticinaron su final, querían colocarle la cruz en lo que afirmaban sería su tumba política.

En 2015, contra todo pronóstico, Manuel se postuló independiente, hizo una gran campaña y pasó por encima del priista Ricardo Hernández Guerrero, a quien le ganó con más 12,000 votos de diferencia en el 5to. distrito federal de Culiacán. Edgardo Burgos e Ignacio Niebla desde el Comité Directivo Estatal y Municipal del PAN, le hicieron la vida imposible, trataron de descarrilarlo con señalamientos y denuncias, pero le hicieron lo que el viento a Juárez, les ganó la elección.

En 2018 el “ingeniero” quiso seguir la carrera por la vía independiente, se postuló al senado pero la fórmula no resultó exitosa, fue un rotundo fracaso al recibir en las urnas poco menos de 64,000 votos en todo el estado. En el quinto distrito -su nicho electoral en donde sacó más de 40,000 sufragios una elección antes-, apenas pudo conseguir 18,000. Los electores le mandaron un mensaje contundente, “la suerte no acompaña dos veces a los políticos que no regresan al territorio”. En 2019, meses después de su última derrota, anunció que dejaría para siempre la política electoral, que “no buscaría ningún puesto de elección popular” y que se retiraba para dedicarse a sus múltiples ocupaciones privadas cerrando con ello un ciclo en su vida.

Hace un mes aproximadamente, el periodista Fernando Collado en su espacio “tragaluz” del canal Latinus, entrevistó con su peculiar picardía al empresario y ex Diputado independiente. Le preguntó su opinión sobre el trabajo de su hermana Tatiana la más débil “corcholata” de la 4T, lo cuestionó sobre las ideas de su padre ¿Maquío se quejaría o se movilizaría? Sereno, el sinaloense le reiteró a la sombra del periodista que: estaba retirado, que no buscará ninguna candidatura y que esa decisión era decisión tomada.

El martes pasado, Marko Cortés dirigente nacional del PAN, con el polvorón que quedó de la alianza después de la traición de Alito, recibió de manteles largos a Manuel, quien se tomó fotos con diputados, senadores, consejeras y consejeros del PAN. Los azules le vuelven a abrir la puerta que 10 años atrás le cerraron. Clouthier es inteligente, no se dejará usar, el ingeniero nunca ha sido monigote de pasarela. Me queda claro que el PAN de hoy, en la carencia de liderazgos necesita con urgencia figuras de la estatura y bravura del “hijo del Maquío”, pero Manuel ¿qué puede querer de este PAN con mucha levadura y pocos huevos? Luego le seguimos...