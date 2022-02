Advertencia de Demagog sobre el enésimo colapso del dinero fíat (SIEMPRE han caído, TODAS las cientos de miles monedas fíat que han surgido en la historia, sin una sola excepción nunca jamás), y su permanente-eterna-invariable-habitual-recurrente sustitución por el patrón oro.

Advertencia de Demagog sobre el enésimo colapso del dinero fíat (SIEMPRE han caído, TODAS las cientos de miles monedas fíat que han surgido en la historia, sin una sola excepción nunca jamás), y su permanente-eterna-invariable-habitual-recurrente sustitución por el patrón oro:

“Siempre han sido, y siempre serán, muy pocas las mentes que perciben las consecuencias ulteriores de políticas basadas en ilusiones.

La mayoría de los adultos en este mundo son simplemente niños grandes.

Por eso, las catástrofes masivas son bien percibidas con anterioridad a su presentación, por unos cuantos, que aprovechan para proveerse de lo que resultará necesario para vivir.

He estado viendo videos del genial Warren Buffet, archi-millonario. Ni una palabra de su parte, respecto al papel del oro en la civilización. Para él, lo que vale es lo que produce utilidad tangible. El oro no produce utilidad, y por eso, no le interesa en lo más mínimo.

¿Qué hará el señor Buffet, cuando colapse el dólar?

Él se hizo riquísimo comprando compañías con buena administración. Hizo posible que otros le entregaran fondos para que él los invirtiera.

Tutti contenti. Don Warren ya está muy viejo. ¡Su primera inversión la hizo a los 11 años de edad!

¿Con que el oro no sirve para nada, señor Buffet?

Ya nos veremos, más adelante.

Hay que tener FE en que la enormidad de las mentiras que nos rodean se colapsará y de que la falsedad total que nos rodea, se va a desmoronar por sí sola. La verdad soporta a la VIDA, la mentira soporta a la MUERTE. Nuestro mundo actual está impregnado de falsedad total. No podrá prevalecer”.