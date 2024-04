Mazatlán y nosotros los mazatlecos nos caracterizamos por ser relajientos; casi cualquier actividad la convertimos en algo festivo, desde la observación de un fenómeno astronómico como un eclipse, pasando por su máxima fiesta que es el carnaval, hasta la forma de hacer política. La algarabía, la música de banda y la cerveza está siempre presente en cualquiera de estos rituales.

En la actividad turística, casi todo lo autóctono de las comunidades de destino es vendible a los visitantes, es decir casi cualquier elemento cultural e identitario es convertido en producto turístico, o dicho de otro modo, cualquier práctica cultural es “turistificable”.

Como ejemplo está la religión, la arquitectura, las fiestas patronales, la gastronomía o cualquier tipo de folclor. Cuando uno visita una ciudad o país distinto al de su origen, uno quiere saborear los alimentos locales, escuchar la música regional, visitar los edificios emblemáticos; en resumen, uno viaja generalmente para experimentar la cultura original.

Al parecer así nos ven desde otras latitudes, y ese carácter festivo de los mazatlecos es uno de los principales atractivos turísticos, tanto para mexicanos como para extranjeros. Los turistas vienen a Mazatlán a vivir ese relajo, y si no, es común que terminen siendo contagiados. No me imagino, por ejemplo, a científicos de la NASA bailando en una observación astronómica en Suecia y Noruega. Como sí ha ocurrido en nuestro puerto.

He estudiado académicamente la inmigración estadounidense en México, por prácticamente dos décadas. En alguna encuesta que hice una vez en Mazatlán, pregunté qué es lo que más les ha gustado de esta ciudad para decidir radicar aquí. La respuesta que más se repitió fue: su gente.

Una población relajienta podría ser definida como aquella que se toma pocas cosas en serio. Donde se vive un sentimiento de libertad generalizado, y donde las prácticas populares se sobreponen a las prácticas de las clases pudientes.

Ya lo decía a fines del siglo pasado el filósofo mexicano Jorge Portilla en su ensayo titulado: “Fenomenología del relajo”, en este texto explica que el relajo es un comportamiento y una acción en el mundo, cuya significación o sentido consiste en “suspender la seriedad”. Pero para que esto ocurra, hace mención de la necesidad de la existencia de libertad y de la colectividad. “El relajo, como una acción en el mundo, no es una introspección, y solo puede presentarse en un horizonte de comunidad, por ello, el relajo en soledad es impensable o, mejor dicho, inimaginable”.

El “relajiento”, dice Portilla, se niega a tomar todo en serio, a comprometerse en algo, es decir, se niega a garantizar cualquier conducta propia en el futuro. Sin embargo, es un buen camarada instantáneo que disipa la seriedad de la vida y nos hace reír de buena gana.

Pues bien, si esto es lo que somos como sociedad, si así nos ven, si esa es nuestra cultura; alegre, relajienta y festiva, coincido con el doctor Arturo Santamaría, en que eso es lo que debemos vender como oferta turística: un relajo organizado.

Los profesores universitarios que integramos el Cuerpo Académico “Movimiento migratorio y desarrollo regional”, nos autofelicitamos por la renovación en el máximo nivel que da la Secretaría de Educación Pública a grupos de investigación por su calidad y trabajo en equipo. Mi reconocimiento para los doctores Cristian, Giova, Roberto, Juan Manuel, Emilio, Felipe, Brianda, Frambel y Norma Miriam.

