¿El segundo aire de Ricardo Anaya?

Si se llegase a demostrar la culpabilidad del ex candidato, estaríamos hablando de un precedente enorme de rendición de cuentas, pero si por otro lado no se llegase a demostrar la acusación, esto parecería más un ataque político a un posible rival y esto sería igual de trascendente.

Quien ha vuelto a la escena nacional es el ex candidato presidencial por el partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, solo que ahora de una manera que probablemente nunca pensó hacerlo, el pasado sábado 21 de agosto públicó en sus redes sociales lo siguiente: “Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo; no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor” acompañado de un video, en el cual dice que las únicas pruebas que se tienen para “encarcelarlo” es lo declarado por el “testigo protegido” Emilio Lozoya. Y el pasado lunes anunció un autoexilio, argumentando que le imputan delitos que suman 30 años de cárcel, y que al ingresar a la cárcel pierdes tus derechos políticos, por lo que no podría ser candidato en el 2024, y tampoco tendría la libertad de realizar videos en donde denuncia la ineptitud del actual gobierno.

La Fiscalía General de la República a través de un comunicado señaló que se le acusa de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al haber recibido 6 millones 800 mil pesos por votar a favor de la Reforma Energética, recibiendo sobornos de la compañía Odebrecht, claro esto se sabe por el testimonio del en ese entonces director de la paraestatal, Emilio Lozoya, así como de otros dos testigos más, quienes aseguran haberle enviado o entregado el dinero a Ricardo Anaya. Ante estas acusaciones, el panista (nuevamente mediante sus redes sociales) señaló que la FGR eran unos incompetentes, y dio tres razones, la primera que el voto del cual se le acusa de haber realizado fue 8 meses antes de la “supuesta” entrega de dinero, la segunda, que tenía 6 meses de haber dejado de ser Diputado cuando se dio la “supuesta” entrega de dinero y la tercera y última, que un voto a favor no puede ser prueba de que se recibió un soborno. Posteriormente y de nuevo a través de sus redes sociales combatió dos pruebas más, refiriendo a dos casas que le fueron donadas, la primera una propiedad que era de su madre desde 1993 y la segunda era de su suegra desde 1996.

El pasado jueves hubo audiencia, la cual no se llevó a cabo, ya que el Juez determinó que Ricardo Anaya no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, por lo cual se reprogramó para el próximo 4 de octubre a las 9:00 horas, pero no solo se señaló eso, sino que también se le señaló al ex Diputado que las audiencias por videoconferencia deben de realizarse en territorio nacional y él se encuentra en el extranjero, de hecho posteriormente en diversos medios de comunicación se informó que desde el pasado 5 de julio había dejado el país, a través del aeropuerto de Reynosa en un vuelo privado

Quien también se pronuncio al respecto de esta situación, es el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien señaló que los argumentos que utiliza la defensa del ex candidato presidencial para desvirtuar las acusaciones en su contra le parecen “francamente deleznables”, para posteriormente señalar que no se trataba de una persecución política y señalar lo siguiente: “hemos podido ir probando con toda precisión ante los jueces que no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido o no, es el caso de una colusión a nivel del estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero, eso es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”.

¿Qué piensa de estas acusaciones? Aclarando que en este espacio hemos sido críticos de que cualquier actuar ilegal de alguna autoridad debe de ser debidamente castigado, ¿será este un paso hacia ese destino? Si se llegase a demostrar la culpabilidad del ex candidato, estaríamos hablando de un precedente enorme de rendición de cuentas, pero si por otro lado no se llegase a demostrar la acusación, esto parecería más un ataque político a un posible rival y esto sería igual de trascendente.

Un tema más a nuestro muy movido panorama político nacional, esta semana dejó de ser Secretaria de Gobernación Olga Cordero y vuelve al Senado, tomando su lugar Adán Augusto López (actual Gobernador con licencia de Tabasco). No solo hubo movimientos a nivel nacional, a nivel estatal el Gobernador electo anunció nuevos integrantes de su gabinete, al ex superdelegado Jaime Montes quien irá a la Secretaría de Agricultura y a la todavía Diputada Graciela Domínguez, quien ira a Transparencia o Bienestar.

PD 1. Maestros retuvieron 2 horas al Presidente López Obrador en Chiapas.

PD 2. Se ordenó la liberación de Kamel Nacif, a lo cual la periodista Lydia Cacho acusó al Ministro presidente Arturo Zaldívar de no hacer nada para impedirlo.

PD 3. Respecto del asunto de Emilio Lozoya, hubo audiencia virtual, el día de ayer solicitó a través de su defensa judicial una nueva postergación para poder traducir unas documentos , ya que la Fiscalía General de la República no cuenta con traductores de esas lenguas, y como en el pedir está el dar, pues se le concedió un nuevo plazo, hasta el 19 de noviembre.