Controversia con las plantas

Wikipedia: Ciertas plantas coordinan algunas funciones mediante potenciales de acción (impulsos eléctricos). La misma forma en la que se comunican las neuronas de aquellos animales que tienen la capacidad de sentir, con la diferencia de que las plantas utilizan flujos de potasio (K) y calcio (Ca) mientras que los animales de potasio y sodio (Na). La comunicación eléctrica es usada como defensa en la Mimosa Púdica, plegando sus hojas al contacto y para alimentarse de pequeños animales en la planta carnívora Dionaea Muscipula (Venus Atrapamoscas). Respuestas conocidas como Sismonastias.

En relación con lo anterior, los botánicos Stefano Mancuso y František Baluška (promotores de la neurobiología de las plantas, ampliamente criticada) dicen que se las puede anestesiar y hacer que pierdan la consciencia. Lo cual es falso, debido a que las plantas carecen de conciencia por no tener una estructura compleja como el cerebro.

Toda conciencia conocida hasta ahora ocurre mediante potenciales de acción, pero no todos los potenciales de acción dan lugar a la consciencia, su funcionamiento es necesario pero no suficiente. Por ejemplo: los potenciales de acción del sistema nervioso autónomo o de los arcos reflejos aferentes (entrantes) no los registramos y los eferentes (salientes) no los controlamos. Inclusive, se puede estar en un coma profundo o dormido, en plena ausencia de consciencia e igualmente funcionarían.

Este fenómeno Incluso ocurre en las “ranas espinales” (ranas a las que se le extirpó el cerebro o se las decapitó directamente). Como experimento se las suele suspender por la mandíbula y luego se las somete a diferentes estímulos que les provocan la contracción de sus patas. Las contracciones ocurren por los arcos reflejos, circuitos nerviosos que funcionan independientemente del sistema nervioso somático, el que da lugar a la consciencia.