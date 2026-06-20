El silencio habla

En política todo cuenta. Los tiempos, los silencios, los mensajes y hasta las ausencias significan algo.

Desde el pasado 1 de mayo, el Gobernador (o ex Gobernador) Rocha Moya solicitó licencia, así como el Alcalde de Culiacán; por su parte, el Senador Enrique Inzunza solicitó una licencia de horas para que su suplente votara y posteriormente el Senador Inzunza siguiera recibiendo los beneficios de ser Senador.

Este tema se convirtió en noticia nacional. El motivo que ocasionó la solicitud de licencias ya todos lo sabemos, las acusaciones de Estados Unidos en contra de diversos actores políticos, que llevó a una investigación por parte del Gobierno mexicano.

En política todo cuenta. Los tiempos, los silencios, los mensajes y hasta las ausencias significan algo. Existe una frase que dice que el tiempo suele ser aliado de quienes enfrentan problemas, y al parecer esta es la estrategia a seguir por parte de los “acusados”, las noticias sobre los “acusados” son cada vez más escasas, si acaso el “morbo” de ver a alguno de los acusados en algún lugar de Culiacán.

La pregunta entonces es: ¿Qué sigue? Los ciudadanos no tenemos respuesta (por lo menos formal) y precisamente este es el punto, la respuesta debe venir de quienes guardan silencio, es decir, las instituciones encargadas de investigar, no del paso del tiempo ni del desgaste natural de la noticia.

La última noticia del Senador Inzunza es que su partido ha decidido no contemplarlo para la Gubernatura, no sé si eso es bueno, malo o parte de la misma estrategia.

El ex Presidente López Obrador en alguna ocasión mencionó que la pandemia había caído como anillo al dedo, en este caso me atrevo a señalar que, para todos los acusados por Estados Unidos, el Mundial les ha caído como anillo al dedo, ya que los reflectores cambian enormemente, pero las preguntas siguen:

¿El sexenio del Gobernador con licencia ya terminó o continúa? ¿El trienio del Alcalde con licencia continúa? ¿La Gobernadora interina y Alcaldesa sustituta concluirán sus períodos? Sinaloa y la sociedad merecen respuestas, no que el silencio continúe hablando.

PD 1. “Haiga sido como haiga sido”, México por primera vez en su historia mundialista ha ganado sus primeros dos juegos.

PD 2. Si hoy ve mucho movimiento en la sociedad, plazas comerciales llenas, tranquilo, es parte de los preparativos para el festejo del Día del Padre.

PD 3. Feliz Día del Padre, para mi señor padre, Salomón Gaxiola Castro, el mejor hombre que he conocido.