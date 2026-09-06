El silencioso ascenso de la Nueva Familia Michoacana

La Nueva Familia Michoacana es ya la tercera organización criminal más grande de México, con presencia en 206 municipios de 11 entidades. Ha crecido silenciosamente mientras el CJNG y el Cártel de Sinaloa enfrentan una persecución gubernamental intensa

Mientras los gobiernos de Estados Unidos y México han puesto como prioridad la desarticulación y captura de los líderes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, existe una tercera organización que ha sido golpeada muy poco en los últimos meses y que se está fortaleciendo: la Nueva Familia Michoacana. Después del CJNG, así como de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Mayiza, la Nueva Familia Michoacana es la organización criminal que sigue en cobertura territorial, ingresos y poder, la cual ha crecido de forma constante en los últimos años, llegando a nuevos espacios e incursionando en nuevas vetas de negocio.

Cobertura territorial de la Nueva Familia Michoacana

Solo para dimensionar su tamaño, esta organización está presente en 206 municipios de 11 entidades federativas, con una fuerte presencia en el centro-sur del país, siendo el cártel dominante en Guerrero, Morelos y Estado de México, así como una fuerza relevante en Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo. En el Estado de México operan en 78 municipios; en Guerrero, en 40; en Michoacán, en 30; en Morelos, en 22; en Hidalgo, en 12; en la Ciudad de México, en 9; en Puebla, en 6; en Veracruz, en 3; en San Luis Potosí, en 3; en Tlaxcala, en 2, y en Querétaro opera en un municipio. Tal como se muestra en el siguiente mapa: Lo paradójico es que la Nueva Familia Michoacana estuvo a punto de desaparecer cuando, a finales de 2010, se escindió de ella el grupo que formaría los Caballeros Templarios, que los expulsó de Michoacán y los llevó a asentar sus actividades en Guerrero y el Estado de México. Bajo el liderazgo de los hermanos Hurtado Olascoaga, Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa”, la Nueva Familia Michoacana fue expandiendo sus operaciones hasta convertirse en la tercera organización criminal más poderosa de México, pero lo relevante es que lo hizo con perfil bajo, llamando poco la atención. De 2014 a 2019 logró consolidar su posición en Guerrero, el Estado de México y Morelos, de 2019 a 2022 enfocó su proceso de expansión a la Ciudad de México y a volver a Michoacán, y a partir de 2022 buscó nuevos mercados en Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala.

Razones que explican el crecimiento de la Nueva Familia Michoacana

Hay cuatro factores que explican el crecimiento de la Nueva Familia Michoacana. El primero de ellos es una política pragmática de alianzas, ya que en ocasiones ha sido aliada y enemiga del CJNG, del de Sinaloa, de Guerreros Unidos o de Cárteles Unidos, de acuerdo con lo que le convenga en cada momento. El segundo es que ha sabido aprovechar los vacíos de poder generados por sus competidores. Por ejemplo, cuando los Caballeros Templarios en Michoacán o los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero fueron perdiendo fuerza, la Familia Michoacana se expandió a los territorios de estas organizaciones. El tercero es su sofisticado sistema de control territorial, en donde coopta gobiernos municipales, pone a funcionarios, controla las policías, roba dinero de obra pública, pero lo más importante es que eso le permite extorsionar a todos los comerciantes y productores de la zona, así como monopolizar el flujo de productos. Y el cuarto es que ha sabido adaptarse a las demandas de los mercados ilegales, teniendo una participación importante en el robo de combustible (huachicol), en la producción y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, en la extorsión de empresas mineras y ganaderas, así como en el tráfico de armas.

Perspectivas a futuro