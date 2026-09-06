El silencioso ascenso de la Nueva Familia Michoacana

Mientras los gobiernos de Estados Unidos y México han puesto como prioridad la desarticulación y captura de los líderes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, existe una tercera organización que ha sido golpeada muy poco en los últimos meses y que se está fortaleciendo: la Nueva Familia Michoacana.
Después del CJNG, así como de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Mayiza, la Nueva Familia Michoacana es la organización criminal que sigue en cobertura territorial, ingresos y poder, la cual ha crecido de forma constante en los últimos años, llegando a nuevos espacios e incursionando en nuevas vetas de negocio.
Solo para dimensionar su tamaño, esta organización está presente en 206 municipios de 11 entidades federativas, con una fuerte presencia en el centro-sur del país, siendo el cártel dominante en Guerrero, Morelos y Estado de México, así como una fuerza relevante en Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo.
En el Estado de México operan en 78 municipios; en Guerrero, en 40; en Michoacán, en 30; en Morelos, en 22; en Hidalgo, en 12; en la Ciudad de México, en 9; en Puebla, en 6; en Veracruz, en 3; en San Luis Potosí, en 3; en Tlaxcala, en 2, y en Querétaro opera en un municipio. Tal como se muestra en el siguiente mapa:
Lo paradójico es que la Nueva Familia Michoacana estuvo a punto de desaparecer cuando, a finales de 2010, se escindió de ella el grupo que formaría los Caballeros Templarios, que los expulsó de Michoacán y los llevó a asentar sus actividades en Guerrero y el Estado de México.
Bajo el liderazgo de los hermanos Hurtado Olascoaga, Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa”, la Nueva Familia Michoacana fue expandiendo sus operaciones hasta convertirse en la tercera organización criminal más poderosa de México, pero lo relevante es que lo hizo con perfil bajo, llamando poco la atención.
De 2014 a 2019 logró consolidar su posición en Guerrero, el Estado de México y Morelos, de 2019 a 2022 enfocó su proceso de expansión a la Ciudad de México y a volver a Michoacán, y a partir de 2022 buscó nuevos mercados en Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala.
Hay cuatro factores que explican el crecimiento de la Nueva Familia Michoacana. El primero de ellos es una política pragmática de alianzas, ya que en ocasiones ha sido aliada y enemiga del CJNG, del de Sinaloa, de Guerreros Unidos o de Cárteles Unidos, de acuerdo con lo que le convenga en cada momento.
El segundo es que ha sabido aprovechar los vacíos de poder generados por sus competidores. Por ejemplo, cuando los Caballeros Templarios en Michoacán o los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero fueron perdiendo fuerza, la Familia Michoacana se expandió a los territorios de estas organizaciones.
El tercero es su sofisticado sistema de control territorial, en donde coopta gobiernos municipales, pone a funcionarios, controla las policías, roba dinero de obra pública, pero lo más importante es que eso le permite extorsionar a todos los comerciantes y productores de la zona, así como monopolizar el flujo de productos.
Y el cuarto es que ha sabido adaptarse a las demandas de los mercados ilegales, teniendo una participación importante en el robo de combustible (huachicol), en la producción y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, en la extorsión de empresas mineras y ganaderas, así como en el tráfico de armas.
Hoy la Nueva Familia Michoacana tiene un escenario benévolo porque sus dos principales competidores, el CJNG y el Cártel de Sinaloa, están siendo perseguidos con ferocidad y han perdido líderes relevantes, como Nemesio Oseguera, Audias Flores o Ismael “El Mayo” Zambada, solo por nombrar algunos.
En cambio, la estructura central de la Nueva Familia Michoacana se encuentra intacta, sus redes de protección política han sido poco afectadas por el Operativo Enjambre y tiene la posibilidad de crecer en nuevas regiones, en particular en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo.
Por tal motivo, no se puede descartar un escenario futuro en donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa se debiliten por la acción de los gobiernos de México y Estados Unidos, por la captura o abatimiento de sus líderes o por la fragmentación de sus componentes y que, en consecuencia, la Nueva Familia Michoacana lo aproveche para crecer.
No se trata de escenarios con poca factibilidad, por ejemplo, si los Chapitos perdieran a Iván Archivaldo y a Alfredo Guzmán, iniciaría un proceso de desgaste de esa facción, lo mismo pasaría con la Mayiza si faltara Ismael Zambada Sicairos.
De hecho, es una situación que ha pasado en antaño con otras organizaciones; por ejemplo, en 2014 el CJNG era la quinta organización criminal en tamaño, pero el debilitamiento de los Zetas, el Cártel del Golfo y los Caballeros Templarios les permitió saltar primero al segundo puesto y luego desplazar al Cártel de Sinaloa como la más poderosa del país y del mundo.
Por años las autoridades se acostumbraron a ver a la Nueva Familia Michoacana como una organización pequeña y regional, pero ya hace mucho tiempo que dicha perspectiva no corresponde con la realidad, por el contrario, se trata de la organización con más crecimiento en los últimos años además del CJNG, por lo que se le debe prestar mayor atención.